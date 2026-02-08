Resultado de las elecciones autonómicas en Zaragoza (Aragón) en 2026

Zaragoza concentra más del 70% de la población aragonesa. Consulta en laSexta.com los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón en la mayor provincia y a qué partidos han votado los zaragozanos.

Si Teruel es la pequeña, Zaragoza es la mayor de las tres circunscripciones de Aragón, cada una de las provincias que este domingo ha celebrado elecciones autonómicas, antes de tiempo. La votación comenzó, como siempre, a las 9:00h de la mañana y durante casi toda la jornada, los zaragozanos han ido entrando y saliendo de los centros de votación para introducir sus papeletas en las urnas para que, una vez finalizado el plazo habilitado para ello, empiece el recuento. Según vaya avanzando el escrutinio de los votos, en el siguiente gráfico podrás ir viendo en tiempo real los resultados de las elecciones aragonesas en Zaragoza, así como los partidos más votados en la circunscripción en la que viven la mayor parte de los electores aragoneses.

Zaragoza DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 15 escaños PSOE 9 escaños VOX 6 escaños CHA 3 escaños IU- MOVIMIENTO SUMAR 1 escaños EXISTE 1 escaños PAR 0 escaños SALF 0 escaños PODEMOS -AV 0 escaños ESCAÑOS EN BLANCO 0 escaños PCTE 0 escaños PACMA 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños COALICIÓN ARAGONESA 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 68,51% +0.2 % Votos contabilizados: 1.412 0,28% Abstenciones: 649 31,48% Votos en blanco: 17 1,21% Votos nulos: 8 0,56%

Igual que en ocurrió el pasado mes de diciembre en Extremadura, Aragón ha celebrado elecciones adelantadas, después de que Jorge Azcón (PP) no pudiera sacar adelante los presupuestos. Esto ocurrió después de que Vox, que entró en el Gobierno tras los resultados de 2023, rompiera con el Ejecutivo popular. Todos los partidos con representación han presentado sus candidaturas para este 8F, aunque quien dio la sorpresa en enero fue Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, que anunció que concurría en las tres circunscripciones aragonesas.

Los partidos que se presentan en Zaragoza

Según las encuestas, el PP parte con ventaja: el PSOE, con Pilar Alegría al frente, se hundiría perdiendo hasta siete escaños, mientras los de Jorge Azcón podrían sumar entre un y dos escaños. El gran ganador de la cita electoral, según los sondeos, será Vox, que se prevé que sume entre cinco y seis escaños a los siete que ya sumó en 2023.

Mayoría absoluta y posibles pactos en Aragón

En Aragón, la mayoría absoluta se alcanza a los 34 escaños —el Parlamento aragonés está compuesto de 67 escaños—, pero lo cierto es que históricamente es una comunidad autónoma que nunca ha llegado a esta cifra. En estas circunstancias, los pactos se hacen necesarios para alcanzar acuerdos de Gobierno. Con el Pactómetro de laSexta puedes calcular qué partidos podrían pactar para llegar a formar Gobierno de cara a los próximos cuatro años.