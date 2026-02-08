El 'trumpismo' cambia de canal: Trump pasa de la Super Bowl tras las críticas de Bad Bunny a sus matones del ICE

Los detalles "Estoy en contra de ellos. Creo que Bad Bunny es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha expresado el presidente de EEUU con respecto a la actuación del laureado cantante.

Esta noche, Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso de la Super Bowl en Estados Unidos, un evento deportivo y musical de gran relevancia. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha decidido no asistir debido a su desacuerdo con la elección del artista puertorriqueño, quien criticó al ICE recientemente. Trump considera que la actuación de Bad Bunny solo siembra odio y prefiere un evento paralelo con artistas afines, como Kid Rock. A pesar de la polémica, Bad Bunny invita al público a disfrutar y bailar sin preocuparse por el idioma. Anteriormente, Jennifer López también desafió a Trump con su actuación en la Super Bowl.

Al ritmo de Bad Bunny, Estados Unidos vibrará esta noche en el descanso de la Super Bowl. Se trata de la cita deportiva y casi musical más importante del país y que Donald Trump nunca ha querido perderse hasta ahora.

La elección del puertorriqueño para el esperado concierto de la competición a Trump no le ha caído muy bien. Sobre todo después de las críticas del puertorriqueño a sus matones del ICE durante la gala de los Grammy, donde fue claro vencedor. "Estoy en contra de ellos. Creo que Bad Bunny es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha expresado el presidente de EEUU.

Sin embargo, alejándose de la polémica, el cantante ha asegurado que lo único por lo que tiene que preocuparse la gente es por bailar: "Nadie tiene que aprender español; solo tendrá que preocuparse por bailar", ha subrayado.

Tratándose de Trump, el ritmo latino brilla por su ausencia. Tanto es así, que los MAGA ('Make America Great Again') han organizado un evento paralelo con artistas afines a Trump, como el conservador Kid Rock, que encabeza el cartel. La elección del presidente está clara. "Creo que el presidente preferiría mucho más una actuación de Kid Rock que de Bad Bunny", ha señalado al respecto Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, todavía habrá que esperar unas horas para ver quién gana este partido musical con notas políticas.

Jennifer López ya desafió a Trump

Pero Bad Bunny no es el primer artista que le planta cara al líder estadounidense. Jennifer López ya desafió a Trump durante su primer mandato cantando 'Born in the USA' (Nacido en Estados Unidos'), junto a su hija y con unas jaulas en señal de protesta por la política migratoria del presidente en la frontera con México.

En ese momento, Bad Bunny actuó como artista invitado. Ahora, en solitario y con el ICE rondando por las inmediaciones, el artista puertorriqueño ganador de tres Grammys llevará su música y su cultura en solitario a lo más alto.

