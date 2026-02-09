Elecciones autonómicas de Aragón
Todos los municipios de Aragón en los que Vox ha sido el partido más votado en las elecciones de 2026
Los grandes ganadores de la noche electoral en Aragón, con diferencias, son Vox y Chunta. Los dos han duplicado sus resultados, aunque los de la ultraderecha son los que pondrán contra las cuerdas al PP para formar gobierno.
La del Partido Popular (PP) ha sido la lista más votada de estas elecciones en Aragón, y aunque Jorge Azcón lo haya celebrado, no se puede decir que sean los ganadores de la noche. Los populares han perdido dos escaños, mientras Vox ha duplicado sus resultados (y también sus diputados), por lo que la dependencia de Azcón de la ultraderecha es aún mayor de lo que fue hace dos años. En la izquierda, la gran ganadora de la noche ha sido Chunta Aragonesista, pero con un mermado PSOE la posibilidad de llegar a algún acuerdo de gobierno es imposible.
De hecho, aunque los socialistas hayan aumentado el apoyo entre el electorado en Teruel, no han evitado el 'sorpasso' de la ultraderecha en la capital turolense. Pero es que, además de todos los votos (y escaños) sumados, Vox ha sido el partido más votado en más de un municipio. Y en más de dos. Unos 40 municipios aragoneses se han teñido de verde la noche del 8F, con la de extrema derecha como primera fuerza política. Aunque es justo decir que la mayor parte de estos municipios tienen una población muy pequeña, de en torno al centenar.
De entre todos, los más grandes son La Muela y La Puebla de Alfindén, los dos en la provincia de Zaragoza, de unos 6.700 y 6.500 habitantes, respectivamente. En estos dos municipios, el número de votantes a Vox se ha acercado al millar, un porcentaje nada desdeñable. En porcentajes, en cuatro municipios más de la mitad de la población ha votado a la extrema derecha: Veguillas de la Sierra (64,70%), Almohaja (57,15%), Santa Cruz de Nogueras (52,63%) y Alpeñés (52,38%), aunque en todos ellos el número de votos oscila entre los cuatro y los once:
- Agüero (27,27%) → 24 votos
- Aguilar del Alfambra (35,71%) → 15 votos
- Almohaja (57,15%) → 4 votos
- Alobras (35,13%) → 13 votos
- Alpeñés (52,38%) → 11 votos
- Aragüés del Puerto (27,69%) → 18 votos
- Argavieso (40%) → 28 puntos
- Bárboles (33,33%) → 49 votos
- Caldearenas (26,27%) → 31 votos
- Camañas (27.77%) → 15 votos
- Cimballa (29,54%) → 13 votos
- Corbalán (30,66%) → 23 votos
- Cosa (34,14%) → 14 votos, empatado con Existe
- Fanlo (36,52%) → 19 votos
- Ferreruela de Huerva (26,66%) → 12 votos, empatado con el PP
- Foz-Calanda (31,57%) → 36 votos
- Huesa del Común (26,66%) → 8 votos, empatado con el PP
- La Cañada de Verich (30,90%) → 17 votos
- La Joyosa (31,96%) → 187 votos
- La Muela (31,23%) → 829 votos
- La Puebla de Alfindén (27,91%) → 863 votos
- Las Cuerlas (25,71%) → 9 votos
- Las Parras de Castellote (26,31%) → 10 votos
- Litago (28,28%) → 28 votos, empatado con el PP
- Los Olmos (25,37%) → 17 votos
- Moscardón (41,66%) → 15 votos
- Nuévalos (31,02%) → 45 votos
- Olvena (47,05%) → 16 votos
- Orés (39,53%) → 17 votos
- Pitarque (37,50%) → 15 votos
- Purujosa (25,92%) → 7 votos
- Rubielos de la Cérida (30,76%) → 4 votos, empatado con PP
- Santa Cruz de Nogueras (52,63%) → 10 votos
- Santa Eulalia del Gállego (26,22%) → 16 votos, empatado con el PP
- Terriente (24,74%) → 24 votos
- Valle de Bardají (35,48%) → 11 votos
- Veguillas de la Sierra (64,70%) → 11 votos
- Villadoz (32,50%) → 13 votos
- Villar del Cobo (31,16%) → 24 votos
- Villarluengo (40,47%) → 34 votos
- Villastar (32,94%) → 85 votos
