Todos los municipios de Aragón en los que Vox ha sido el partido más votado en las elecciones de 2026

Los grandes ganadores de la noche electoral en Aragón, con diferencias, son Vox y Chunta. Los dos han duplicado sus resultados, aunque los de la ultraderecha son los que pondrán contra las cuerdas al PP para formar gobierno.

La del Partido Popular (PP) ha sido la lista más votada de estas elecciones en Aragón, y aunque Jorge Azcón lo haya celebrado, no se puede decir que sean los ganadores de la noche. Los populares han perdido dos escaños, mientras Vox ha duplicado sus resultados (y también sus diputados), por lo que la dependencia de Azcón de la ultraderecha es aún mayor de lo que fue hace dos años. En la izquierda, la gran ganadora de la noche ha sido Chunta Aragonesista, pero con un mermado PSOE la posibilidad de llegar a algún acuerdo de gobierno es imposible.

De hecho, aunque los socialistas hayan aumentado el apoyo entre el electorado en Teruel, no han evitado el 'sorpasso' de la ultraderecha en la capital turolense. Pero es que, además de todos los votos (y escaños) sumados, Vox ha sido el partido más votado en más de un municipio. Y en más de dos. Unos 40 municipios aragoneses se han teñido de verde la noche del 8F, con la de extrema derecha como primera fuerza política. Aunque es justo decir que la mayor parte de estos municipios tienen una población muy pequeña, de en torno al centenar.

De entre todos, los más grandes son La Muela y La Puebla de Alfindén, los dos en la provincia de Zaragoza, de unos 6.700 y 6.500 habitantes, respectivamente. En estos dos municipios, el número de votantes a Vox se ha acercado al millar, un porcentaje nada desdeñable. En porcentajes, en cuatro municipios más de la mitad de la población ha votado a la extrema derecha: Veguillas de la Sierra (64,70%), Almohaja (57,15%), Santa Cruz de Nogueras (52,63%) y Alpeñés (52,38%), aunque en todos ellos el número de votos oscila entre los cuatro y los once:

Agüero (27,27%) → 24 votos

Aguilar del Alfambra (35,71%) → 15 votos

Almohaja (57,15%) → 4 votos

Alobras (35,13%) → 13 votos

Alpeñés (52,38%) → 11 votos

Aragüés del Puerto (27,69%) → 18 votos

Argavieso (40%) → 28 puntos

Bárboles (33,33%) → 49 votos

Caldearenas (26,27%) → 31 votos

Camañas (27.77%) → 15 votos

Cimballa (29,54%) → 13 votos

Corbalán (30,66%) → 23 votos

Cosa (34,14%) → 14 votos, empatado con Existe

Fanlo (36,52%) → 19 votos

Ferreruela de Huerva (26,66%) → 12 votos, empatado con el PP

Foz-Calanda (31,57%) → 36 votos

Huesa del Común (26,66%) → 8 votos, empatado con el PP

La Cañada de Verich (30,90%) → 17 votos

La Joyosa (31,96%) → 187 votos

La Muela (31,23%) → 829 votos

La Puebla de Alfindén (27,91%) → 863 votos

Las Cuerlas (25,71%) → 9 votos

Las Parras de Castellote (26,31%) → 10 votos

Litago (28,28%) → 28 votos, empatado con el PP

Los Olmos (25,37%) → 17 votos

Moscardón (41,66%) → 15 votos

Nuévalos (31,02%) → 45 votos

Olvena (47,05%) → 16 votos

Orés (39,53%) → 17 votos

Pitarque (37,50%) → 15 votos

Purujosa (25,92%) → 7 votos

Rubielos de la Cérida (30,76%) → 4 votos, empatado con PP

Santa Cruz de Nogueras (52,63%) → 10 votos

Santa Eulalia del Gállego (26,22%) → 16 votos, empatado con el PP

Terriente (24,74%) → 24 votos

Valle de Bardají (35,48%) → 11 votos

Veguillas de la Sierra (64,70%) → 11 votos

Villadoz (32,50%) → 13 votos

Villar del Cobo (31,16%) → 24 votos

Villarluengo (40,47%) → 34 votos

Villastar (32,94%) → 85 votos

