Estos fueron los resultados de las elecciones en Aragón de 2023

Jorge Azcón celebraba junto a Natalia Chueca la victoria en las elecciones de Aragón de 2023.

El contexto En 2023 Jorge Azcón llegaba al poder con un PP que ganaba más de diez puntos, frente a un PSOE que perdía un diputado y decía adiós al liderazgo de Javier Lambán.

A finales del 2025, Aragón adelantaba sus elecciones autonómicas al 8 de febrero después de que fracasara el último intento de pacto de Jorge Azcón con Vox. El presidente aragonés del Partido Popular (PP) anunciaba la disolución de las cortes el 15 de diciembre y sumaba así su región a la agenda de elecciones que se celebran en España en 2026.

El adelanto de elecciones llega dos años y medio después de los últimos comicios, que se celebraron el 28 de mayo de 2023: en aquella cita electoral, el PP fue el partido más votado, obteniendo un total de 28 escaños, 12 más que en las elecciones previas (2019). Gracias a un pacto con Vox, que más tarde, durante su Gobierno, se rompió, Azcón logró ser investido presidente de la comunidad autónoma.

Hasta que se cierren los colegios y finalice el escrutinio de los votos no se conocerán los resultados de hoy, pero campaña y precampaña ya hemos ido haciéndonos una idea de lo que puede ocurrir, a través de los datos de las encuestas y sondeos publicadas. Junto a ellas, para comparar, calcular y especular sobre el posible resultado electoral también podemos acudir a los resultados de las elecciones de 2023.

Los resultados de las elecciones en 2023

Como adelantábamos, el PP se convirtió en claro vencedor, al sumar 12 escaños a los que había obtenido cuatro años atrás. El PSOE de Javier Lambán, en cambio, perdía un diputado y Vox ganaba puestos hasta situarse como la tercera fuerza política. Con este panorama postescrutinio se aventuraba un nuevo Gobierno de coalición en Aragón, costumbre en una autonomía que nunca ha tenido gobierno autonómico de partido único.

Resultados de las elecciones de Aragón en 2023

Los resultados del 28 de mayo de 2023 dejaban así un Partido Aragonés (PAR) en riesgo de desaparecer tras una moción de censura previa después de ocho legislaturas en el Ejecutivo, un PP que encontraba claro beneficio en la caída de Ciudadanos, y un panorama electoral especialmente marcado por una población envejecida como importante obstáculo para la cohesión.

Para estas elecciones del 8 de febrero, las primeras de 2026 en España, tendremos que esperar a la noche del domingo para saber qué partidos de los que se presentan a las elecciones en Aragón encabezan el resultado electoral de Huesca, Teruel y Zaragoza.

