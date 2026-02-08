Las 5 mejores actuaciones de medio tiempo de la Super Bowl de la historia

Descubre las actuaciones más icónicas del medio tiempo de la Super Bowl: espectáculo, récords y momentos que trascendieron el deporte en el escenario musical mundial.

Cada año, el medio tiempo de la Super Bowl paraliza al mundo. Lo que comenzó como un simple descanso entre dos partes del partido se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados de la televisión, capaz de eclipsar incluso al propio encuentro deportivo. En ese escenario han desfilado algunas de las mayores estrellas de la música, dejando actuaciones que ya forman parte de la cultura popular.

A lo largo de los años, el medio tiempo nos ha regalado momentos únicos: desde la revolución que marcó Michael Jackson en los noventa hasta el regreso triunfal de Rihanna en 2023. En este repaso por las mejores actuaciones de la Super Bowl recordamos los shows más icónicos, potentes y comentados de su historia: las cinco mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl.

Michael Jackson (1993)

Cuando Michael Jackson subió al escenario del Rose Bowl de Pasadena en 1993, el medio tiempo de la Super Bowl cambió para siempre. Su aparición estática durante casi dos minutos, antes de arrancar con 'Billie Jean' y 'Black or White”, redefinió lo que significaba un espectáculo televisivo. Con un cierre emotivo al ritmo de ‘Heal the World‘ y la participación de un coro infantil, Jackson convirtió un descanso deportivo en un momento histórico. Más de 133 millones de espectadores lo vieron en directo en Estados Unidos.

U2 (2002)

Cinco meses después de los atentados del 11 de septiembre, U2 ofreció una actuación cargada de simbolismo. Mientras la banda interpretaba ‘Where the Streets Have No Name', una pantalla proyectaba los nombres de las víctimas del 11-S. El gesto final de Bono, mostrando la bandera estadounidense en el interior de su chaqueta, emocionó a millones. Aquella actuación se recuerda no por la pirotecnia, sino por su profundidad emocional y su capacidad de unir a un país a través de la música.

Beyoncé (con Destiny’s Child) (2013)

En 2013, Beyoncé demostró por qué es una de las artistas más completas de su generación. Vestida de cuero negro y acompañada de una coreografía perfecta, ofreció una actuación que combinó fuerza, precisión y voz en directo. El reencuentro con Kelly Rowland y Michelle Williams, reviviendo Destiny’s Child, añadió un toque nostálgico que desató la euforia del público. Con más de 110 millones de espectadores, Beyoncé consolidó su estatus como icono del medio tiempo de la Super Bowl.

Shakira y Jennifer Lopez (2020)

La edición de 2020 fue una celebración de la cultura latina. Shakira y Jennifer López llevaron al escenario ritmos, energía y orgullo hispano, con un show vibrante que combinó guitarra, percusión y baile. Hubo guiños a sus raíces, mensajes sociales y una energía contagiosa que conquistó a la crítica y al público. Su actuación se considera una de las más dinámicas y representativas de la diversidad que caracteriza hoy a la Super Bowl.

Rihanna (2023)

Después de siete años sin actuar en directo, Rihanna protagonizó un regreso inolvidable. Vestida de rojo y suspendida sobre plataformas flotantes, ofreció una actuación minimalista pero magnética. Sin invitados ni artificios, solo carisma y repertorio: 'Umbrella', ‘Diamonds' o 'We Found Love'. Con más de 121 millones de espectadores, su actuación se convirtió en la más vista de la historia del medio tiempo y en un ejemplo de cómo el control escénico puede ser tan impactante como la pirotecnia.