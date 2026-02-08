Ayuso desbarra contra todos ante los jóvenes del PP: "El 'hermana, yo sí te creo' no puede operar al margen de la Justicia"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado cosas como que había que tener "relaciones sexuales con el entorno de Sánchez y de sus ministros" para "disfrutar de pisos pagados con dinero público".

Isabel Díaz Ayuso ha clausurado la III Academia de la Juventud Madrileña de Nuevas Generaciones del PP con una crítica contundente al Gobierno y a Pedro Sánchez, centrada en el feminismo y la gestión política. Ayuso ha acusado al Gobierno de utilizar el feminismo como herramienta política, permitiendo beneficios penitenciarios a agresores sexuales y criticando el manejo del caso del alcalde de Móstoles. Ha denunciado que el Gobierno busca imponer un pensamiento único, controlando universidades y medios, y favoreciendo una república plurinacional. Además, ha criticado la gestión económica, acusando de priorizar la propaganda sobre necesidades como la salud.

Isabel Díaz Ayuso ha clausurado la III Academia de la Juventud Madrileña de Nuevas Generaciones del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sacado toda su artillería contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez en una intervención marcada por sus palabras sobre feminismo. "Se nos ha quedado una buena semana", ha afirmado la 'popular'.

Una semana marcada por todo lo que ha sucedido alrededor de Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, y sobre la reacción de los 'populares' ante lo que una concejala consideraba un caso de acoso sexual. "Los que han pretendido adueñarse de la mujer no nos van a dar lecciones", ha expresado.

"Esos socialistas que han celebrado el final de sesiones en el Congreso pagando a mujeres jovencísimas, como el tito Berni, no deberían darnos lecciones", ha insistido, para pasar a la carga contra el presidente del Gobierno: "Quiero recordar que había que tener relaciones sexuales con el entorno de Sánchez y de sus ministros para ascender en empresas y disfrutar de pisos pagados con dinero público. Que había que ser mujer del entorno de Sánchez o de Iglesias para ascender en la universidad o en la política".

Y ha insistido: "Sus decisiones han permitido que miles de agresores sexuales se beneficien penitenciariamente y han perseguido a feministas críticas con el machismo de Sánchez mientras no dejaban de crecer los casos de acoso sexual en su partido. Para la mayoría de la izquierda, el feminismo no es más que una herramienta. No voy a dejar que hablen por todas las mujeres de este país".

En ese sentido, ha hablado de lo sucedido con el alcalde de Móstoles: "El caso se ha fabricado justo el día en que Salazar comparecía en el Senado para tapar que era uno de los valedores de la campaña de Pilar Alegría. Con grabaciones a medias donde el daño queda hecho. Es una campaña redonda que llevamos tiempo soportando todos los que estamos aquí. Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar, pero no para darle la mano a alguien a quien has desguazado el honor. Que no cuenten con nosotros para desprestigiar la vida de una persona".

"El 'hermana, yo sí te creo' no puede operar al margen de la Justicia. Deja fuera a las que no somos suyas. Es todo una barbaridad, es la justicia popular y de autor. Aquí todo el mundo ya es juez. Es una forma de recuperar la bandera del feminismo que han perdido durante estos años. Basta ya de usarnos, ni somos tontas ni desvalidas. Ni tampoco un sexo débil", ha afirmado Ayuso.

ETA, de nuevo en su discurso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido con todo contra Sánchez y el Gobierno: "Los objetivos de la banda están más cerca. Un voto de Bildu Txeroki ETA manda más que el PP. El odio ha aprendido a hacer las cosas. Siguen ganando. Los cambalaches de Sánchez y de sus socios han beneficiado a los delincuentes, a los que van contra la libertad y la vida. El Gobierno de Sánchez ha beneficiado a uno de los etarras más sanguinarios".

"No han dejado de acabar con el Estado de derecho. Esto va más allá de izquierda o de derecha. Va más allá de los bandos de la Guerra Civil. La verdadera batalla que se libra en España es por la libertad", ha expuesto Ayuso.

Porque ha sacado todo lo que tenía dentro: "Va contra el Estado de derecho que los políticos se amnistíen entre ellos. Los ERE y los golpistas a casa, y si se puede blanqueados. Se pretende intervenir las autonomías para fabricar naciones donde nunca las hubo. Al que sueñe con un 155 para la Comunidad de Madrid le pronostico una mala rima".

"Se redactan leyes sectarias y absurdas, y se engorda la administración con activistas. Es una estrategia de décadas, mientras la mayoría pensamos a futuro en la España que vendrá ellos piensan cómo mantenerse de forma perpetua. Han colocado sindicados, proyectos en lo público no para que lo público funcione sino para que su poder sea ilimitado. Van todos sin engañar hacia una república plurinacional, laica y abertxale. Radicalmente feminista pero extrema. Ultra, sin medias tintas. Todo ultra. O conmigo o contra mí", ha insistido".

Porque para Ayuso, e Gobierno quiere "imponer su proyecto y un pensamiento único". Porque ha afirmado que es el Gobierno el que "privatiza la universidad": "Ponen cátedras a dedo, son los que permiten que las universidades públicas caigan en alumnos y en calidad porque están al servicio del totalitarismo. Es como hace el comunismo. Controlan universidades, medios y culturas. Y esos sindicatos, siempre favoreciendo a esa mafiosa realidad".

"No tienen para el cáncer pero sí para la propaganda. No tienen para la ELA pero sí para la prensa del régimen. Van a hacer la mayor recaudación de la historia para propaganda de Estado. Vamos a ver la mayor campaña contra la verdad y la realidad, sufragada por todos los españoles. Joven, trabajar es un castigo. Toma, 1.000 euros por ser joven. Toma, 3.000 por ser mujer. ¿Alguien da más? Te doy el aprobado, no te esfuerces. Aquí tienes la paga", ha expuesto la presidenta madrileña.

Y ha tenido palabras también para el "traje de tecnocomunista" de Sánchez: "Dice pelear contra las redes que él usa. Ya Europa le ha dicho que no tiene competencias. Pero no son las redes entre menores las que le preocupan sino las redes entre mayores. Es el último reducto libre que queda contra él tras intervenir todo. Solo queda libre Internet".

