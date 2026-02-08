Ahora

Elecciones autonómicas

Elecciones en Aragón 2025 | La participación alcanza el 10,7% a las 11:00 horas

Los detalles En esta jornada electoral en la que el PP parte como favorito, los aragoneses elegirán a los 67 diputados de las Cortes de la comunidad.

Aragoneses votan en un colegio electoral, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón.Aragoneses votan en un colegio electoral, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón.EP
Aragón se enfrenta este domingo a una jornada histórica. Este señalado 8-F los aragoneses votan en unas elecciones autonómicas que su presidente, el 'popular' Jorge Azcón, adelantó y que ha alcanzado en su primer avance de participación un total del 10,7% a las 11:00 horas. Es la primera vez que se conocen estos datos a esta hora, con lo que el porcentaje no puede compararse con otros años.

En esta jornada electoral, en la que el PP parte como favorito, se elegirán a los 67 diputados de las Cortes de Aragón. En Huesca, la participación a las 11:00 horas ha sido del 10,43%, en Teruel, del 10,82% y en la capital maña, Zaragoza, del 10,96%. Los siguientes avances se publicarán a las 14:00 horas y a las 18:00.

A las 9.00 horas se ha procedido a la apertura de los colegios electorales y ya han quedado constituidas la práctica totalidad de las mesas electorales, 2.207 de un total de 2.213. Así, se ponía en marcha una jornada que podría marcar un antes y un después para los aragoneses.

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a las urnas este domingo: 755.077 en la provincia de Zaragoza; 175.184 en Huesca y 106.060 en Teruel. Del total de electores, 32.891 puede votar por primera vez desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, y 20.722 desde las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio de 2024.

El dato que sí se conoce que ha bajado es el del número de votos emitidos por correo, que ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en mayo de 2023, según ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. De ellos, 13.735 votos corresponden a la provincia de Zaragoza; 4.912 a Huesca y 2.820 a Teruel.

Las ocho fuerzas con representación en las Cortes de Aragón son el PP, con Jorge Azcón como representante, el PSOE, con la exministra Pilar Alegría, Vox, con Alejandro Nolasco, CHA, con Jorge Pueyo, Aragón-Teruel Existe, con Tomás Guitarte, Podemos, con María Goikoetxea, IU-Movimiento Sumar, con Marta Abengochea y PAR, con Alberto Izquierdo.

