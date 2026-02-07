Cómo funciona el reparto de escaños en Aragón

¿Cómo funciona? La comunidad aragonesa elige este 8 de febrero a su próximo Gobierno con un cambio en su normativa electoral que se aplica por segunda vez desde su implantación.

El 8 de febrero la comunidad autónoma de Aragón celebra sus elecciones anticipadas, después de que el gobierno de Jorge Azcón (PP) no lograse llegar a un acuerdo con Vox durante la negociación de sus presupuestos. Con este panorama, Jorge Azcón adelantaba las elecciones al segundo domingo de febrero de 2026, convocando así las primeras elecciones que se celebrarán en España este 2026.

Aunque de cerca les siguen las elecciones de Castilla y León (convocadas para el 15 de marzo), el sistema electoral varía de una comunidad a otra. Las tres provincias de Aragón no tienen la misma representación entre sí: a pesar de que la Ley D'Hondt rige también en estas elecciones, lo cierto es que Zaragoza reparte, por norma general, mayor número de escaños en detrimento de Teruel y Huesca.

Las Cortes de Aragón se componen por un total de 67 diputados y diputadas, que serán elegidos de nuevo en esta nueva convocatoria electoral, según establece la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El reparto de diputados entre Zaragoza, Huesca y Teruel

En busca del equilibrio entre proporcionalidad y justicia territorial, los electores de las tres provincias aragonesas elegirán su próximo o próxima representante así como su lista de diputados y dipatadas entre los partidos y candidatos que se han presentado a estas elecciones. No obstante, esto implica diferencias en el reparto de escaños.

En Teruel, por ejemplo, donde vive el 10% de la población de toda la comunidad autónoma, sus ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto eligen al 20% de sus parlamentarios. Huesca, con un mayor dato de población, elige al 26,9% y Zaragoza, donde el INE calcula que vive el 73% de los aragoneses, elige al 52,2%.

La normativa vigente desde 2023

En Aragón, el sistema electoral sitúa su circunscripción a nivel provincial: los repartos de escaños son independientes entre las tres provincias. Así, cada partido presenta una lista electoral para cada circunscripción.

De esta manera, los 67 escaños comienzan a repartirse otorgando 14 escaños a cada provincia. Aquí llegaba el cambio en 2023: hasta el momento, se limitaba a 13 escaños por provincia. Tras esta primera fase del reparto, los 25 escaños restantes comienzan a distribuirse en función de la población de cada una de las tres provincias. Eso sí: cada partido político podrá acceder a este reparto tan solo si alcanza el 3% de los votos de la circunscripción.

Este proceso escalonado en el reparto de escaños responde a un mecanismo de corrección, destinado a evitar la desproporcionalidad excesiva entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Así, Zaragoza no podrá obtener un ratio entre población y escaños que sea tres veces superior al de Teruel, la provincia con menos habitantes. Otro de los grandes cambios que introdujo el nuevo modelo: hasta entonces, la diferencia tan solo era de 2,75 veces superior.

Unos cambios y una normativa electoral de la que ya pudimos ver sus efectos en sus últimas elecciones del mismo 2023. El 28 de mayo de aquel año este sistema electoral y sus votantes otorgaban la victoria al PP Jorge Azcón en las tres provincias, con un PSOE que le pisaba los talones en los resultado de las elecciones autonómicas.

