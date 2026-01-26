Este es el programa de Vox para las elecciones autonómicas de Aragón

Defensa de la familia y del campo y medidas contra la Memoria Histórica o las leyes de género son algunos de los temas que Vox suele manejar en su retórica y que han incluido en su programa para las elecciones en Aragón.

Las más de 160 páginas que conforman el programa electoral de Vox para las elecciones de Aragón, que se celebran el 8 de febrero, se distribuye en 12 puntos bajo uno de los lemas que más ha manejado el partido de ultraderecha, 'Con sentido común'. La formación se presenta como "única garantía" para defender "sin complejos" el campo y la industria aragoneses, conseguir el "fin del despilfarro político" y "garantizar" el derecho de los jóvenes "a formar una familia y tener una vivienda" en la comunidad autónoma, tirando de algunas de las cuestiones de las que se ha presentado como abanderado, como la corrupción o la defensa de la familia.

Vox se compromete a combatir "el fanatismo climático" y, defendiendo la medida que Aragón aprobó en 2024 para derogar la Memoria Histórica, buscará "restaurar" todo monumento derribado, medidas que se suman a otras con el fin, dicen, de "superar" las leyes de género, u otras para reducir los abortos en lo que presentan como medidas de "protección a la vida del no nacido". Poco antes de presentar su programa, Vox Aragón presentó una iniciativa para prohibir el acceso a espacios municipales con burka o niqab, no sólo en la comunidad autónoma sino en todos los ayuntamientos de España en los que la formación tenga representación.

Igual que ocurrió en Extremadura, las encuestas en Aragón apuntan a Vox como el principal vencedor del 8F, no por que acabe siendo la lista más votada —ningún sondeo lo espera—, sino porque la cita electoral le sirva como trampolín para crecer, al tiempo que el PP, que pretende mantener el Gobierno, no lo hace lo suficiente como para gobernar en minoría. De esta manera, los de Santiago Abascal, con Alejandro Nolasco a la cabeza, tendrían una mayor fuerza a la hora de negociar la formación de Gobierno de cara a los próximos cuatro años.

La campaña electoral del 8F, que comenzó el pasado viernes, lo hizo con una pegada de carteles aplazada en señal de duelo por el trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas y más de un centenar resultaron heridas. Ahora bien, cabe recordar que el aplazamiento como muestra de luto fue obviada por Vox, el único partido que no retrasó su pegada de carteles el día 23 de enero.

