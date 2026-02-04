Este es el programa de Chunta Aragonesista para las elecciones de Aragón de 2026

Entre los partidos regionalistas, Chunta Aragonesista es el único al que las encuestas auguran una ligera mejoría en sus resultados, que podrían llegar a darle un escaño más de los tres que obtuvo en 2023.

La izquierda aragonesa llega dividida a estas elecciones del 8F. IU y Sumar van por un lado; Podemos por otro... y Chunta Aragonesista se presenta por su cuenta. Antes de la presentación de candidaturas a las elecciones de Aragón, las formaciones progresistas plantearon la posibilidad de llegar de la mano, pero según explicó el propio candidato de Chunta, Jorge Pueyo, se impusieron "vetos y directrices de Madrid" que llevaron al fracaso de este intento. Así, Chunta se ha presentado en solitario con el fin de defender lo que definen como un "proyecto sólido" que, a diferencia de otros, "no tiene casos de corrupción".

'A favor de Aragón' es el lema elegido por la Chunta de Pueyo para este 8F, con diez puntos como ejes principales en su programa: el bien común "frente al pensamiento ultra", la vivienda como derecho fundamental, el feminismo, una planificación territorial equilibrada, la movilidad desde, hacia y dentro de la comunidad autónoma, la gestión directa de sus recursos —con una Hacienda foral propia, por ejemplo—, la educación pública, gratuita, universal y de calidad, la gestión directa de los servicios sanitarios de Aragón, la lucha contra la despoblación y una apuesta por la cultura aragonesa, de proximidad y de vanguardia. Todas las medidas de Chunta se encuentran englobadas en un programa de un centenar de páginas:

Para Chunta, las encuestas sí son ciertamente halagüeñas: prácticamente todas apuntan a una subida en el apoyo entre el electorado aragonés, pero varias de ellas barajan incluso la posibilidad de que sume a los tres escaños que obtuvo en 2023 un cuarto o incluso un quinto escaño. "Venimos con muy buen viento de cola", aseguraba Pueyo en una entrevista concedida a El Mundo días antes de la cita electoral, en la que asegura que el BNG de Galicia o Compromís de Valencia son un "buen espejo" en el que mirarse: "Han sabido construir unas mayorías amplias en su territorio. Por ahí está el camino y estamos trabajando mucho para ir en esa línea".

