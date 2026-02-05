Los 17 puntos del programa de Teruel Existe para las elecciones de Aragón de 2026

Tomás Guitarte lidera las candidaturas de Teruel Existe en Aragón, que este domingo 8 de febrero celebra elecciones autonómicas adelantadas. Las encuestas apuntan a que esta coalición podría perder apoyo.

Teruel Existe nació en el año 2000, como una coordinadora ciudadana que se convirtió en plataforma política y que en 2019 llegó al Congreso de los Diputados —del que se salió en las elecciones generales de 2023—. Este 8 de febrero de 2026, se enfrenta al reto de retener los tres escaños que consiguió en el Parlamento aragonés en 2023, en un contexto en el que los resultados que barajan las encuestas no están de su parte.

La primera medida de Teruel Existe sería, según explicó el propio Tomás Guitarte en una entrevista con EFE, "iniciar un proceso de desconcentración de la Administración y del sector público", llegando incluso a estudiar la posibilidad de trasladar una consejería a Huesca y otra a Teruel. El líder de las candidaturas asegura que, ante la ausencia de mayoría absoluta, Teruel Existe estaría dispuesto a hablar con "todos" los partidos que se incluyen en el "marco jurídico, constitucional y estatutario" y en "los derechos humanos", lo que dejaría fuera a Vox, "que no reconoce el Estatuto de Autonomía" y ni "reconoce la Unión Europea" ni "quiere estar".

En el programa que Teruel Existe lleva a esta cita electoral del 8F prevé medidas que rechazan el actual modelo de financiación autonómica e incluye temas que, como otras formaciones, consideran de vital importancia, como la sanidad pública de calidad o la vivienda asequible en la región. El programa se centra en 17 bloques, divididos de la siguiente manera: Sanidad de calidad, educación, universidad comprometida con el territorio, economía e industrias innovadoras, comercio y hostelería, Administración accesible y cercana, democratización de la energía, una "Teruel más verde", política de paisaje, conectividad y digitalización, sector primario moderno, competitivo y bioseguro, servicios sociales e igualdad, cultura y patrimonio, actividad física y deporte, infraestructuras, vivienda y "un territorio seguro".

La mayor parte de los sondeos publicados antes del 8F dan a las coaliciones Existe entre ligeras e importantes caídas de apoyo entre el electorado, muchas de ellas incluso a augurar que perdería uno de sus tres escaños.

