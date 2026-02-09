Abascal celebra que Vox duplica su fuerza en Aragón: "Si el PP quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros"

¿Por qué es importante? Azcón convocó elecciones anticipadas en Aragón cuando no llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, pero su objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal no se ha cumplido. De hecho, el PP ha perdido dos escaños, mientras que Vox ha duplicado los suyos.

El PP ha ganado las elecciones de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados, con el escrutinio casi finalizado.

El presidente Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas en Aragón, que por primera vez en su historia ha votado en solitario, cuando no llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, pero su objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal no se ha cumplido. De hecho, el PP ha perdido dos escaños, mientras que Vox ha duplicado los suyos, al pasar de los siete que tenía a catorce. Así, la mayoría absoluta, fijada en 34 diputados, solo la puede alcanzar Azcón con el partido de Alejandro Nolasco.

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha celebrado la noche de este domingo que haya "ganado el decir sí al sentido común" y ha asegurado que ha perdido "la estafa del bipartidismo": "También Aragón quiere el doble de Vox". Tras felicitar expresamente al PP porque "ha ganado", al ser el partido más votado en estos comicios, Nolasco ha realzado que la Comunidad Autónoma ha dicho "sí al sentido común".

Durante la campaña "hemos estado a favor de la seguridad, del campo, de que los jóvenes puedan tener una vivienda, de la bajada de impuestos, de que Aragón vaya mejor" y, finalmente, "se ha abierto un halo de esperanza verde". El candidato ha dado las "gracias de corazón" a todos los aragoneses que han acompañado a la caravana electoral de Vox por pueblos y ciudades: "No os defraudamos entonces y no os defraudaremos ahora" porque "tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas".

Ha pedido "un aplauso muy fuerte" para los "valientes" que le han acompañado en esta campaña, en alusión a los diputados de la legislatura que ya ha terminado, reelegidos, como la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, o el cabeza de lista por Huesca, David Arranz. Ha concluido afirmando que en dos años y medio han pasado de tres a 14 diputados.

Por su parte, el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, ha asegurado que este domingo "Aragón ha hablado con claridad". Además, ha mandado un mensaje de gratitud a Nolasco por "su extraordinario trabajo". Pero, sobre todo, ha agradecido a "los 120.000 aragoneses que han confiado en Vox esta noche y que han hecho que Vox doble sus resultados en estas elecciones autonómicas". "Quiero agradecérselo a nuestros simpatizantes que nos han apoyado a los apoderados que han vigilado el proceso electoral y también a nuestros candidatos que han recorrido pueblos y ciudades y que han hecho llegar el mensaje del sentido común", ha dicho.

Abascal, además, ha enviado "un recuerdo especial a los aragoneses que viven en esos 40 municipios que han convertido a Vox en la primera fuerza en sus localidades", aunque ha remarcado que "lo más importante" que ha ocurrido la noche de este domingo es que "Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez, igual que Extremadura derrotó a Pedro Sánchez".

"Vox ha hecho una campaña, dirigiéndose a todos los ciudadanos por encima de politiquerías, y por encima de problemas muchas veces inventados y muchísimas ocasiones absolutamente lejanos y ajenos a los españoles. Y la respuesta de los aragoneses ha sido clara quieren más Vox y quieren más voz para el sentido común en Aragón", ha afirmado.

Así, ha resaltado que han "hablado de los problemas de la gente, de las dificultades de acceder a una vivienda, de la sanidad colapsada y de las listas de espera". "Hemos hablado de la inmigración ilegal y de la inseguridad en las calles, hemos hablado de los problemas de las mujeres para caminar seguras por su propia patria, hemos hablado de los impuestos abusivos, de las infraestructuras que se desmoronan y hemos hablado de los jóvenes de su exilio en Aragón y de la despoblación del mundo rural en España", ha continuado.

Abascal ha trasladado que sabe que los periodistas le van a preguntar durante muchos sobre los pactos electorales, sobre cuáles son sus límites y qué es lo que piden. "Quiero decir que estas preguntas ya están respondidas en Extremadura, las sabe toda España, las saben los ciudadanos y parece que los únicos que no las conocen son los políticos", ha remarcado.

"Por eso quiero decir con toda claridad tanto al PP como a quienes quieran saberlo, que si el PP quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el PP pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al PSOE", ha destacado.

Vox ha ganado este domingo en más de 40 municipios de esta comunidad autónoma, mejorando de una manera clara los resultados conseguidos en los comicios autonómicos del año 2023, en los que solo consiguió vencer en un total de cuatro. Vox, que en estas elecciones consiguió duplicar los resultados que obtuvo hace casi tres años, mejoró notablemente sus resultados en distintos municipios. De hecho, consiguió estar por delante del PP en la mayoría de ellos. También se impuso al PSOE en casi una decena de lugares y también se los arrebató al PAR y a Existe.

