Así van las encuestas de las elecciones de Andalucía de 2026

La encuesta de GAD3 dibuja una Andalucía con pocos cambios con respecto a 2022

La última encuesta de GAD3 para las elecciones de Andalucía, que se celebran el 17 de mayo, apunta a un resultado que ofrece más bien pocos cambios con respecto a lo que salió de las urnas en junio de 2022. El PP de Juanma Moreno mejoraría ligeramente su resultado, pasando de un 43,13% a un 44,1%, mientras que el PSOE podría perder algo menos de medio punto, lo que lo dejaría en un 23,50%. Vox, por su parte, seguiría en torno al 13% cosechado hace cuatro años, mientras que Por Andalucía también se quedaría prácticamente igual. El único cambio relevante lo experimentaría Adelante Andalucía, que podría subir algo más de punto y medio, pasando del 4,58% obtenido en las urnas en 2022 a un 6,10%.