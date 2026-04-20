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Así van las encuestas de las elecciones de Andalucía de 2026
A algo menos de un mes, las encuestas parecen dibujar escenarios muy similares en Andalucía al que se dibujó tras las últimas autonómicas, en junio de 2022. Las elecciones andaluzas están programadas para el 17 de mayo de 2026.
Sondeo GAD3 para Andalucía | Reparto de escaños
En cuanto al reparto de escaños en la Junta de Andalucía, la encuesta de GAD3 para 'ABC' publicada hoy, lunes, muestra lo siguiente:
- 🟰PP → 56/58 escaños → En 2022 obtuvo 58
- ↘️PSOE→ 28/29 escaños → En 2022 obtuvo 30
- 🟰Vox → 13/14 escaños → En 2022 obtuvo 14
- ↗️Por Andalucía→ 6 escaños → En 2022 obtuvo 5
- ↗️Adelante Andalucía→ 4 escaños → En 2022 obtuvo 2
La encuesta de GAD3 dibuja una Andalucía con pocos cambios con respecto a 2022
La última encuesta de GAD3 para las elecciones de Andalucía, que se celebran el 17 de mayo, apunta a un resultado que ofrece más bien pocos cambios con respecto a lo que salió de las urnas en junio de 2022. El PP de Juanma Moreno mejoraría ligeramente su resultado, pasando de un 43,13% a un 44,1%, mientras que el PSOE podría perder algo menos de medio punto, lo que lo dejaría en un 23,50%. Vox, por su parte, seguiría en torno al 13% cosechado hace cuatro años, mientras que Por Andalucía también se quedaría prácticamente igual. El único cambio relevante lo experimentaría Adelante Andalucía, que podría subir algo más de punto y medio, pasando del 4,58% obtenido en las urnas en 2022 a un 6,10%.