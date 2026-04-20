Juicio del caso Kitchen, en directo | Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declaran como perjudicados

Una vez que declare, Bárcenas podrá asistir al resto de sesiones del juicio y presenciar si lo desea la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la de la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, previstas para el jueves. En su comparecencia, Bárcenas expondrá cómo conoció años después la existencia de esta trama de espionaje a él y su familia y relatará las supuestas presiones que asegura haber sufrido durante su ingreso en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real en julio de 2013 tras descubrirse la fortuna que tenía oculta en Suiza.

Luis Bárcenas y su mujer declaran como perjudicados

Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias declaran este lunes en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional como perjudicados por esta supuesta trama parpolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido. El matrimonio ejerce la acusación particular en esta causa y solicita 41 años de cárcel para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez. Junto a ellos se sientan en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el que fuera su chófer Sergio Ríos, al que la trama captó de confidente.