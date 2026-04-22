Prioridad nacional, tres consejerías y una de ellas con vicepresidencia: PP y Vox hacen en Aragón un 'copia y pega' del acuerdo en Extremadura

Entre líneas Azcón habla de "prioridad vecinal" y Nolasco no aclara si la "prioridad nacional" incluirá el lugar de nacimiento como requisito para acceder a ayudas públicas.

Jorge Azcón, presidente del PP de Aragón, y Alejandro Nolasco de Vox han anunciado un acuerdo de coalición en Aragón, similar al de Extremadura, que incluye el controvertido principio de "prioridad nacional", rechazado por el PP en el Congreso. En el nuevo gobierno, Vox controlará tres de nueve consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medioambiente y Turismo. Azcón defiende la coherencia del pacto y asegura que respetará la legalidad. Aunque Vox ha promovido la idea de "los españoles primero", Nolasco admite que el lugar de origen no será un criterio para las ayudas, sugiriendo que la medida podría ser incompatible con la ley.

Jorge Azcón, presidente del PP de Aragón, y Alejandro Nolasco (Vox), han llegado entre risas a su comparecencia conjunta para anunciar su acuerdo de coalición en Aragón. Un pacto que es prácticamente un copia-pega del firmado en Extremadura y que incluye el polémico principio de "prioridad nacional" que el PP ha rechazado este mismo miércoles en el Congreso.

De las nueve consejerías del futuro gobierno, la ultraderecha tendrá tres: Desregulación, Servicios Sociales y Familia (con rango de vicepresidencia); Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medioambiente y Turismo.

Los cargos que el PP cede a Vox en Aragón

Para Azcón, su acuerdo con la ultraderecha es "coherente" y ha destacado que ha sido "íntegramente asumido por todas las partes". Hay párrafos que coinciden palabra por palabra con el texto firmado en Extremadura, por ejemplo en cuestiones como la inmigración.

La única diferencia significativa es la referida a la dotación económica para pruebas de edad. Aragón cifra una partida específica de 100.000 euros destinada a "la realización de pruebas de determinación de edad" para el Instituto de Medicina Legal de Aragón, mientras que Extremadura se limita a "la oportuna consignación presupuestaria", sin importe.

Sobre la polémica "prioridad nacional", que busca impedir a los inmigrantes el acceso a ciertas ayudas públicas y que también ha aceptado el PP en Extremadura, el aragonés ha justificado que hay "un debate que tiene que ver con la política y otro con la legalidad", incidiendo en que "va a ser compatible con la legalidad".

"Todos y cada uno de los acuerdos irán con los criterios de legalidad", ha repetido.

Las claves del acuerdo entre PP y Vox en Aragón

El presidente autonómico ha decidido ceñirse al guion de la dirección del PP y ha 'traducido' ese concepto de "prioridad nacional" como "prioridad vecinal", subrayando que a la hora de acceder a ayudas se tendrá en cuenta el arraigo.

¿Los españoles primero?

En ese respecto no ha habido sorpresas, ya que Extremadura ha abierto el camino para imponer la medida, pero la novedad ha llegado con la explicación de Vox. Aunque la formación liderada por Santiago Abascal ha prodigado en los últimos días que la iniciativa busca poner a "los españoles primero", Nolasco ha reconocido, implícitamente, que el lugar de origen no se incluirá como criterio para acceder a prestaciones.

Preguntado por si uno de los requisitos para obtener ayudas sociales será el lugar de nacimiento, el portavoz de Vox en Aragón ha evitado concretarlo, afirmando que "todavía hay cosas que pulir". "Hay muchos criterios, como los años cotizados, el arraigo que tiene esa persona en España... En cuanto a ese dato en concreto, vamos a decírselo en unos días", ha respondido.

Ha confirmado así que quien más aporta a un territorio no tiene por qué ser quien ha nacido en dicho territorio. Es decir, que esa idea tan repetida de "los españoles primero", quizá no sea viable con la ley en la mano.

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