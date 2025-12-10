Ángeles Férriz (PSOE Andalucía) estalla tras los casos de acoso sexual en el partido: "Estoy hasta el moño de puteros y acosadores"

Los detalles Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, ha sido bastante contundente en sus declaraciones a los medios de comunicación, al hablar de todos los casos de acoso sexual, tras el de Salazar, que acechan dentro del partido.

Tras saltar a la luz el ya llamado 'caso Salazar', así como las denuncias por acoso sexual al líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, y al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, el PSOE, uno de los partidos que más ha hecho por la lucha feminista en este país, afronta una dura crisis dentro del que es una de sus banderas.

Este miércoles, Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, se mostraba contundente y bastante clara ante esos casos: "Estoy hasta el moño de puteros y de acosadores. Sobre todo porque estos comportamientos, en un partido como el mío, nos desgarran por dentro. Porque no tienen cabida".

Pero, además, se quejaba y defendía, más que visiblemente enfadada, que cuatro personas no podían terminar con todo el camino andado del feminismo y la lucha por las mujeres: "Cuatro sinvergüenzas no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchas mujeres y hombres socialistas", remataba Férriz.

Dentro de las filas socialistas, especialmente en las mujeres, hay enfado y hartazgo por estos comportamientos, también por cómo se ha gestionado el caso Salazar, donde los dirigentes del partido no hicieron nada hasta pasados cinco meses, cuando elDiario.es sacó los duros testimonios de algunas de las denunciantes del que fuera asesor de Moncloa.

Tanto es así que las mujeres socialistas de FeMeS califican de "insuficiente" la respuesta del PSOE a los casos de Salazar o Navarro (hasta este miércoles no se ha conocido la denuncia contra Tomé) y ostrado su "preocupación" por todos los casos de "machismo" que rodean a la formación socialista que "agravan la desigualdad por razón de sexo".

Igualmente, desde FeMeS han exigido a la formación socialista que "se incorpore a puestos de responsabilidad a mujeres feministas", que "se vuelva a constituir el Consejo asesor de Políticas de Igualdad del PSOE", que el Gobierno "presente en el Congreso para su aprobación una ley abolicionista de la prostitución" y que los socialistas "mantengan una política feminista auténtica y clara".

