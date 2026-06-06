Suspenden el Festival de Les Arts de Valencia por incumplimiento en las limitaciones de sonido

¿Qué ha pasado? La organización del evento señala que la decisión "no parte" de ellos y han comunicado además que van a devolver el dinero de las entradas para el sábado, así como el 50% de todos los tipos de abono.

El Festival de Les Arts de Valencia ha cancelado su segunda jornada, programada para el sábado, debido a que el primer día se superaron las limitaciones de sonido, generando quejas por la falta de audio. La organización ha anunciado el reembolso de las entradas de ese día y el 50% de todos los abonos. La cancelación fue notificada por el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección General de CACSA. Desde una sentencia en 2026, han intentado encontrar soluciones, como mantener el evento en su ubicación habitual o buscar espacios alternativos. Lamentan no haber podido reunirse con el Ayuntamiento para explorar alternativas.

El Festival de Les Arts de Valencia ha anunciado la cancelación de su segunda jornada. De la que estaba prevista para este sábado, después de que durante el primer día se incumpliesen las limitaciones de sonido y que, por ello, los asistentes expresasen sus quejas por la falta de audio. Ante esto, la organización del evento ha confirmado que se va a devolver el importe de las entradas para este día y el 50% de todos los tipos de abono.

En un comunicado, han compartido que el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección General de CACSA les han notificado que no pueden celebrar el evento.

"Sabemos lo que significa esta noticia para las miles de personas que esperábamos vivir este segundo día de unos de los festivales más icónicos de nuestra ciudad. Sabemos también lo que supone para las decenas de artistas, los cientos de trabajadores, colaboradores, proveedores y para toda la comunidad que formamos parte del Festival de Les Arts", apuntan.

Según cuentan, la decisión "no parte" de la organización y explican que desde que tuvieron conocimiento de la sentencia el 25 de marzo de 2026, que estimaba la demanda de unos pocos vecinos de un edificio en la Avenida Profesor López Piñero y se condenaba por ello al Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales, han trabajado "de manera incesante para encontrar una solución que permitiera celebrar el Festival de les Arts".

Durante ese tiempo, aseguran que han mantenido abiertas dos líneas de trabajo paralelas: la primera, tratar de mantener el festival en la Ciutat de les Arts i les Ciencies, encontrando un equilibrio entre el descanso de los vecinos y la celebración del evento; la segunda, buscar espacios alternativos para asegurar la celebración del festival i la primera vía no prosperaba.

En cuanto a la primera opción, la organización afirma haber mantenido "numerosas reuniones" con CACSA y la Generalitat Valenciana para garantizar la ubicación habitual del evento, "respetando los derechos de los vecinos y el disfrute del público".

La segunda, indican, consistió en buscar espacios alternativos que permitieran asegurar la celebración del festival si esta primera vía no prosperaba, llegando a visitar espacios como La Marina de València o el Circuito Ricardo Tormo en Cheste.

Sin embargo, la organización se muestra "enormemente triste" y "frustrada" al comprobar que, "durante todo este proceso", no ha tenido "la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia ni con responsables del consistorio para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad".

Desde la Generalitat, se ha informado que se han constatado "algunas irregularidades relativas al límite legal del sonido establecido", dejando constancia de las "posibles infracciones acústicas", tras la primera jornada del festival.

"Dado que la cláusula décima del contrato establece que en caso de que durante la celebración del evento, la autoridad competente levante acta, formule denuncia, dicte requerimiento o adopte cualquier medida de control por presunto incumplimiento de la normativa en materia de ruido, CACSA podrá a su sola discreción y en su caso cancelar la segunda jornada del evento", cuentan.

Y así ha sido: "Por parte de CACSA se acuerda suspender la celebración del festival prevista para la jornada del día 6 de junio".

"Se advierte a la entidad organizadora de que el incumplimiento de esta suspensión podrá dar lugar a la solicitud a las autoridades públicas de cuantas medidas coercitivas o de cualquier otra naturaleza resulten procedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que, en su caso, pudieran derivarse", exponen.

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