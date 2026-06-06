Trump califica a los líderes de Irán de "fuertes y orgullosos" y reduce las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente: "Lleva tiempo"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha vuelto a insistir en que los ayatolás "no tienen otra opción" que negociar con Washington: "Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer".

Se cumplen cuatro meses de conflicto en Irán y el acuerdo que Donald Trump menciona sigue sin concretarse. Trump ha rebajado las expectativas de un entendimiento inmediato, asegurando que un acuerdo de tal magnitud requiere tiempo. Según explicó a 'NBC News', Irán no ha aceptado un acuerdo debido a que sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque eventualmente "no tienen otra opción" que negociar. Trump sostiene que el ritmo de las negociaciones es adecuado. Mientras tanto, continúan los ataques entre ambos países. Además, Estados Unidos no ha emitido visas para algunos miembros de la delegación de fútbol de Irán para el Mundial de 2026.

Se cumplen cuatro meses de guerra en Irán y ese acuerdo que Donald Trump siempre menciona sigue sin llegar. De hecho, el presidente estadounidense ha rebajado las expectativas de que se alcance un entendimiento pronto porque, asegura, un acuerdo de tal magnitud requiere de "tiempo".

Según ha explicado el republicano a 'NBC News', si Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra es porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque ha explicado que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington: "Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo". Al respecto, el mandatario sostiene que el ritmo de las negociaciones es el adecuado, comparándolo con la guerra de Vietnam.

Además, el presidente, como en ocasiones anteriores, ha afirmado que Estados Unidos ha destruido gran parte de la capacidad militar iraní, incluidas fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles. No obstante, señala que Teherán todavía conserva parte de su arsenal, manteniendo entre el 21 % y el 22 % de su capacidad militar según sus estimaciones.

Previamente, un alto funcionario de la República Islámica dijo a la 'CNN' que el acuerdo con Estados Unidos dependía de que Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados. "Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino".

Continúan los ataques

Mientras el acuerdo sigue sin cerrarse, los países del Golfo Pérsico siguen denunciando ataques iraníes contra las bases militares estadounidenses de la zona. "Atacamos las bases de EEUU en la región con misiles lanzados en respuesta al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm", ha publicado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había de que sus fuerzas atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm, después de que Irán lanzara drones en el estrecho de Ormuz. Según el cuerpo de élite iraní, los ataques en el estrecho buscaban impedir el paso de cuatro petroleros que intentaban cruzar este punto sin permiso de Teherán.

Por otro lado, según ha informado la agencia iraní Tasnim, Estados Unidos no ha emitido visas para todos los miembros de la delegación de la selección nacional de fútbol de Irán para el Mundial de 2026 que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México.

El citado medio explica que, si bien todos los jugadores han recibido visas para entrar en territorio estadounidense, no ha sido así para algunos miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI). Entre ellos se encuentra el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección; Mehdi Kharati; el director de comunicación; Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido