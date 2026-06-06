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Cloacas del PSOE

¿Quién es P. S.?: las siglas que aparecen hasta en cuatro ocasiones en los cuadernos de Leire Díez

Los detalles Las 25 agendas de la presunta fontanera del PSOE contienen menciones a unas siglas con apuntes de reuniones. Una de ellas, totalmente descontextualizada; las otras tres datan de 2025.

Leire Díez apuntó "reunión con P. S." en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOELeire Díez apuntó "reunión con P. S." en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOElaSexta
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Más datos, más información, sobre el caso de Leire Díaz. Sobre esas presuntas cloacas del PSOE y esa supuesta trama dentro del partido que tendría como objetivo obstaculizar tramas judiciales que pudieran ser perjudiciales. En esta ocasión, han sido 25 agendas y libretas de Díez las que han salido a la luz y que se han convertido en una de las evidencias de la investigación.

En sus paginas, unas iniciales: "P. S". Aparecen hasta en cuatro ocasiones y, aunque la mayoría de las anotaciones de Díez no tienen fecha, en las pocas en las que sí las hay existe una referencia temporal a los años 2024 y 2025.

Esas siglas pueden leerse en cuatro ocasiones. En la primera, descontextualizada. No se explica ni quién sería el otro interlocutor que se reúne con "P. S." ni hay apunte alguno que prueben que esas iniciales hagan o puedan hacer referencia a Pedro Sánchez. En la libreta, además, otras tres alusiones más a "P. S." durante el año 2025.

Fuentes de Moncloa aseguran que Pedro Sánchez "no ha tenido jamás" una reunión ni un encuentro con Díez. "En línea con lo apuntado por el jefe del Ejecutivo, el presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado".

Es la misma frase que horas antes pronunció Sánchez, desvinculándose de esa presunta trama de espionaje que habría orquestado Leire Díez y que Santos Cerdán no le informó de nada.

"Somos un Gobierno limpio. El Gobierno del PP usó resortes del Estado para intentar parar investigaciones en su contra. A mí la mal llamada 'Policía patriótica' me espió siendo líder de la oposición", expuso.

E insistió: "Yo no hago lo que me hicieron a mí. Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de Leire Díez".

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