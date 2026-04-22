Guardiola, entregada a Vox y su pacto xenófobo en el debate de su investidura: "No voy a pedir perdón por dar estabilidad a mi tierra"

Los detalles María Guardiola ha criticado que les llamen "fachas" y "rehenes" por formar un gobierno de coalición con Vox en Extremadura y ha defendido su acuerdo centrándose en las urnas. "Sé que este proyecto solamente es posible de la mano de Vox. No voy a pedir perdón por dar estabilidad a mi tierra", ha defendido.

María Guardiola, en su investidura, ha defendido su decisión de pactar con Vox para gobernar en Extremadura, afirmando que no pedirá perdón por buscar estabilidad para su tierra. Reconoció que su proyecto sólo es viable con el apoyo de Vox y criticó al PSOE por no escuchar el mensaje claro de las urnas. Guardiola argumentó que gobernar con Vox no es fascismo, sino democracia y mayoría parlamentaria. Acusó a la izquierda de tener una visión catastrofista y de demonizar un acuerdo necesario. Además, criticó al PSOE por sus pactos con partidos como Bildu y ERC, sugiriendo que no pueden dar lecciones.

"No voy a pedir perdón por dar estabilidad a mi tierra". Así de clara se ha mostrado María Guardiola en la segunda jornada de su investidura, donde ha defendido una vez más pactar con la ultraderecha para poder gobernar en Extremadura.

"Sé que este proyecto solamente es posible de la mano de Vox", ha reconocido Guardiola, quien ha echado en cara a la bancada del PSOE que "se niegan a escuchar" a las urnas y a los extremeños. "Fue un mensaje claro y nítido", ha indicado.

"No voy a pedir perdón por gobernar con quien representa una parte importante de Extremadura. No voy a pedir perdón por dar estabilidad a mi tierra", ha asegurado. De esta manera, la 'popular' ha defendido que "dar estabilidad a la región no es fascismo". "Se llama democracia, se llama mayoría parlamentaria. Eso es pasar del bloqueo al acuerdo", ha defendido.

Así, Guardiola ha comenzado su réplica apelando al respeto que, dice, ha brillado por su ausencia en los escaños de la izquierda. Además, ha criticado la "visión catastrofista" del PSOE y Unidas por Extremadura, quienes, ha dicho, "llevan dos años creyéndose Pedro en el cuento de Pedro y el lobo".

"Dejen de demonizar un acuerdo necesario y urgente"

"Yo no he elegido el resultado electoral, han sido los ciudadanos en las urnas. Dejen de demonizar un acuerdo que saben que es necesario y urgente", les ha espetado. "Ahora resulta que somos fachas y somos rehenes y que ahora el problema no es el bloqueo, ahora el problema es el acuerdo que soluciona ese bloqueo. El problema para estos señores es siempre el de enfrente, ha criticado Guardiola.

Además, la 'popular' se ha quedado de que "no podemos recibir lecciones del PSOE, cuando estamos viendo un Gobierno de España que se sostiene a muy duras penas por acuerdos que son completamente incomprensibles para la mayoría de los españoles".

"Su partido ha pactado con el terrorismo de Bildu y con el separatismo de ERC y de Junts. Con partidos que tienen un ideario: acabar con España. Qué hablan de prioridad nacional, prioridad nacionalista es la que nos ha traído hasta aquí, su prioridad nacionalista. Dejen de dar lecciones", ha añadido.

"Hablamos de un acuerdo que defiende la sanidad publica extremeña, con contrataciones de más profesionales e incentivos para traer sanitarios", ha defendido Guardiola. "¿Qué problema tienen con esto?", les ha espetado a la bancada socialista. Así, ha defendido que el acuerdo también defiende la educación pública y tiene como objetivo "proteger a las familias". "¿O acaso es de fachas defender a las familias?", se ha preguntado Guardiola.

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