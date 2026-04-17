El pacto PP-Vox en Extremadura logra lo imposible: el Gobierno y Ayuso ven "ilegal" el principio de "prioridad nacional" mientras Feijóo aún calla

¿Qué está pasando? Ambas formaciones han firmado un documento con tintes racistas en el que, como dice Abascal, los españoles irán primero en temas como el alquiler social o la vivienda protegida.

El Partido Popular (PP) y Vox han llegado a un acuerdo en Extremadura que permitirá a María Guardiola convertirse en presidenta de la Junta, tras dos intentos fallidos de investidura. El pacto incluye la controvertida "prioridad nacional", que da preferencia a los españoles en el acceso a ayudas sociales y vivienda, lo que ha generado críticas por su posible carácter discriminatorio. Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central han expresado su preocupación, prometiendo vigilancia y acciones legales si se recortan derechos. Mientras, Alberto Núñez Feijóo guarda silencio sobre el acuerdo. Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno defenderá los derechos de los extremeños si el pacto se implementa en leyes autonómicas. La investidura de Guardiola está programada para el 21 de abril, con la toma de posesión el 24.

PP y Vox han llegado, por fin, a un acuerdo en Extremadura. A uno que llevará a María Guardiola a la presidencia de la Junta. A un lugar que la ultraderecha le negó con su 'no' en sus dos intentos de investiduras y a donde la aupará con el pacto al que ambos partidos han firmado. Un pacto que ha logrado, además, algo que era imposible. Algo que parecía imposible. Porque el Gobierno central e Isabel Díaz Ayuso coinciden en su opinión sobre ese concepto, sobre ese principio, de "prioridad nacional".

Sobre algo que desprende un tufillo más bien racista y que tanto los de Génova como los de Bambú han dejado negro sobre blanco. Porque esa "prioridad nacional" será clave para poder acceder a una vivienda protegida y al alquiler social. Porque aseguran que van a cumplir con la legalidad vigente a la par que insisten en que van a dar preferencia a los que tengan un arraigo "real y duradero" en el territorio.

Lo mismo, para las ayudas, para las subvenciones y para las prestaciones. Porque esta "prioridad nacional", como bien define Santiago Abascal, es que primero van los españoles. "Tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad a los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda social", ha afirmado.

Y ahí está el punto en el que el Gobierno e Isabel Díaz Ayuso coinciden. Félix Bolaños, en ese sentido, ha dejado claro que van a estar "muy vigilantes en la implementación de ese pacto ultra": "Vamos a ir a los tribunales, en particular al Tribunal Constitucional, con todo lo que sea discriminatorio y recorte derechos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido clara: "No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Como se va a tener que cumplir la ley, pienso que muchos de esos requisitos no son leagles".

"No se puede dejar a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido", ha insistido la líder de los 'populares' madrileños desde Bruselas.

Feijóo, en silencio

Mientras ella habla, el que guarda silencio es Alberto Núñez Feijóo. A pesar de tener agenda pública no ha querido expresarse sobre qué le parece el pacto al que se ha llegado en Extremadura. Con todo, los límites que el marcó en su momento es que los 'populares' se comprometían "a no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición". Algo que choca claramente con ese principio de "prioridad nacional" del pacto extremeño.

Un paco que a saber si se expande, con el mismo concepto de "prioridad nacional", a Aragón y a Castilla y León, donde el PP necesita de Vox para poder gobernar con Azcón y con Mañueco. En Andalucía, próxima parada electoral, Moreno ha sido más que contundente en lo que a su opinión respecta sobre el asunto. "Buscamos otra opción, aspiramos a ser libres y a gobernar en solitario", ha expuesto.

El Gobierno, atento

Por su parte, Pedro Sánchez ha advertido de que el Gobierno de España va a recurrir "con toda la fuerza del Estado" para defender los derechos y libertades de los extremeños si PP y Vox trasladan ese acuerdo a las leyes autonómicas.

"Que tengan la total y absoluta garantía de que es lo que va a hacer este Gobierno", ha prometido el presidente.

Tras meses y meses de bloqueo, Extremadura va a tener Gobierno. Después del 'no' de Vox a los presupuestos y de un adelanto electoral que no le sirvió a Guardiola para tener mayoría absoluta y dejar de depender de la formación de ultraderecha. Fue justo lo contrario, pues los de Abascal aumentaron de manera exponencial su número de escaños y se convirtieron en más necesarios que antes para los 'populares'.

Ahora, una vez alcanzado el pacto después de dos investiduras fallidas, el pleno para investir a Guardiola comenzará el martes 21 para proseguir el día 22 con las intervenciones de los grupos. La toma de posesión, el viernes 24 de abril.

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