Ahora

EN DIRECTO

Sigue la visita del papa León XIV a España

Desde el 11 de mayo

"Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio": los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre

¿Qué está pasando? Las protestas se acercan al mes de duración mientras la Consellería defiende una propuesta que, dicen, es 1.000 millones superior a la de los sindicatos.

Las reclamaciones de los docentes en la Comunitat Valenciana
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los profesores y las profesoras de Valencia siguen en huelga. Siguen con unas protestas que comenzaron el 11 de mayo, que acumula ya 20 jornadas lectivas y que se encaminan al mes de duración. Siguen en lucha. Siguen sin dar su brazo a torcer manifestación tras manifestación y sumando una noche más acampados en la Plaza de la Virgen.

Porque son unos 78.000 docentes los que están en la pelea. "Tenemos mucha paciencia. Aquí vamos a estar hasta que nos tomen en serio", cuentan.

Manteniendo el pulso a la Generalitat, en una huelga que amenaza incluso con alargarse hasta septiembre si no se consigue un acuerdo real con la Consellería.

Uno que ha de materializarse en subidas salariales, menos alumnos por aula, más personal y mejoras en las infraestructuras de los centros educativos.

Mientras, Carmen Ortí, consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, ha defendido la respuesta del Govern a las "propuestas iniciales" del sindicato y confía en "un acuerdo inminente".

Así se ha expresado, afirmando que la propuesta del Consell es 1.000 millones de euros superior a las peticiones sindicales: "Las propuestas iniciales del sindicato están contabilizadas en 2.400 millones; la nuestra ha puesto en la mesa casi 3.400".

"Es un plan con más ambición, real en cuanto al calendario y, más importante, para llegar a un acuerdo inminente en la negociación logrando un punto de encuentro", ha explicado.

En palabras que recogen desde la Generalitat, Ortí habla de "una propuesta sin precedentes": "Nunca ha habido una inversión y un compromiso tan potente con la educación pública".

"Hemos demostrado nuestra voluntad de negociar y de situarnos al lado de las familias, del alumnado y de los docentes", ha expuesto.

La propuesta, indican, incluye el refuerzo de las plantillas docentes con un compromiso de crear más de 7.700 puesto en cuatro años. De todos ellos, 5.000 serían nuevas contrataciones y el resto con la reducción de ratios.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita del papa León XIV, en directo | Madrid, preparada para la llegada del papa con una recepción con los reyes y con Pedro Sánchez
  2. Leire Díez apuntó "reunión con P. S." en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOE
  3. SOS Wildfire, la ONG de bomberos forestales que enseña a los pueblos de León a defenderse de los incendios: "No podemos obviar la realidad"
  4. El multimillonario creador de las 'Smartbox' pide cambiar la ley en Francia para poder desheredar a sus cinco hijos y donar su fortuna
  5. He-Man, el muñeco que revolucionó la televisión infantil y salvó a Mattel en los años 80: se convirtió en una máquina de vender juguetes
  6. Los 1.000 kilómetros del móvil robado a una reportera de Equipo de Investigación: un viaje a Marruecos y un negocio muy lucrativo