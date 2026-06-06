"Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio": los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre

¿Qué está pasando? Las protestas se acercan al mes de duración mientras la Consellería defiende una propuesta que, dicen, es 1.000 millones superior a la de los sindicatos.

Los docentes de Valencia mantienen una huelga que comenzó el 11 de mayo y ya acumula 20 jornadas lectivas, con el objetivo de lograr mejoras salariales, menos alumnos por aula, más personal y mejores infraestructuras. La protesta, que podría extenderse hasta septiembre, involucra a unos 78.000 profesores. Carmen Ortí, consellera de Educación, defiende la propuesta del Govern, que supera en 1.000 millones de euros las demandas sindicales, alcanzando casi 3.400 millones. La Generalitat propone crear más de 7.700 puestos docentes en cuatro años, incluyendo 5.000 nuevas contrataciones. Ortí destaca el compromiso sin precedentes con la educación pública.

Los profesores y las profesoras de Valencia siguen en huelga. Siguen con unas protestas que comenzaron el 11 de mayo, que acumula ya 20 jornadas lectivas y que se encaminan al mes de duración. Siguen en lucha. Siguen sin dar su brazo a torcer manifestación tras manifestación y sumando una noche más acampados en la Plaza de la Virgen.

Porque son unos 78.000 docentes los que están en la pelea. "Tenemos mucha paciencia. Aquí vamos a estar hasta que nos tomen en serio", cuentan.

Manteniendo el pulso a la Generalitat, en una huelga que amenaza incluso con alargarse hasta septiembre si no se consigue un acuerdo real con la Consellería.

Uno que ha de materializarse en subidas salariales, menos alumnos por aula, más personal y mejoras en las infraestructuras de los centros educativos.

Mientras, Carmen Ortí, consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, ha defendido la respuesta del Govern a las "propuestas iniciales" del sindicato y confía en "un acuerdo inminente".

Así se ha expresado, afirmando que la propuesta del Consell es 1.000 millones de euros superior a las peticiones sindicales: "Las propuestas iniciales del sindicato están contabilizadas en 2.400 millones; la nuestra ha puesto en la mesa casi 3.400".

"Es un plan con más ambición, real en cuanto al calendario y, más importante, para llegar a un acuerdo inminente en la negociación logrando un punto de encuentro", ha explicado.

En palabras que recogen desde la Generalitat, Ortí habla de "una propuesta sin precedentes": "Nunca ha habido una inversión y un compromiso tan potente con la educación pública".

"Hemos demostrado nuestra voluntad de negociar y de situarnos al lado de las familias, del alumnado y de los docentes", ha expuesto.

La propuesta, indican, incluye el refuerzo de las plantillas docentes con un compromiso de crear más de 7.700 puesto en cuatro años. De todos ellos, 5.000 serían nuevas contrataciones y el resto con la reducción de ratios.

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