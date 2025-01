Espadas da un paso al lado y deja vía libre a Montero para liderar el PSOE andaluz

Vía libre para María Jesús Montero en Andalucía. El Secretario General del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este martes que no optará a la reelección para liderar a esta formación para que el partido cuente con "un revulsivo" y para que haya una candidatura "ganadora" en las próximas elecciones andaluzas. Espadas da un paso al lado con esta decisión y allana el camino para que la vicepresidenta y ministra de Hacienda tome las riendas de la formación en Andalucía.

"Hoy les comunico que no voy a concurrir en el proceso de primarias y voy a apoyar a otro candidato que gane la confianza de todos. Hace falta un revulsivo definitivo para ganar las elecciones. Por eso estoy aquí para fraguar una opción. Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora para ganar al PP de Moreno Bonilla. Por eso apoyo esa opción y doy un paso al lado", ha afirmado Espadas.

Espadas ha comunicado esta decisión en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Sevilla en la que ha indicado que quiere que los socialistas salgan del próximo congreso "más unidos, más fuertes y con un proyecto más solvente si cabe". Por otro lado, ha aclarado que ha tomado esta decisión después de un "largo proceso de reflexión, y para apoyar una candidatura que "refuerce aún más un proyecto colectivo" como el del PSOE andaluz.

Y sobre la posibilidad de que sea María Jesús Montero la que asuma las riendas del PSOE-A, Espadas no ha querido mojarse y ha explicado que "será esa persona quien lo anuncie cuando llegue el momento". Además, ha asegurado que durante los últimos días, a raíz de su decisión y coincidiendo con el inicio del periodo de presentación de precandidaturas a la Secretaría General del PSOE-A, ha hablado con muchas personas, entre ellos Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

Ha apuntado que había militantes que le instaban a seguir como secretario general y que ahora les tendrá que convencer de que hay que apoyar la "opción ganadora". Al mismo tiempo, ha indicado que ha hablado sobre este asunto con el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, aunque no quiso desvelar el contenido de esta conversación.

Sobre su futuro, Espadas ha dicho que no se va "a ninguna parte", aunque no ha aclarado si continuará como diputado en el Parlamento andaluz. Ha afiramdo que este martes lo que comunicaba es que no se presentaba a las primarias y que "mañana habrá más noticias".

Como hizo al iniciarse el proceso de primarias, el todavía líder de los socialistas andaluces ha señalado que el objetivo de su fuerza política debe ser vencer al PP en las próximas elecciones autonómicas y revertir el "deterioro de los servicios públicos" que sostuvo está sufriendo su comunidad desde que Juanma Moreno es el presidente regional.

El 'socialista' también ha afirmado a través de X que comienza el proceso de primarias en su partido para "renovar proyecto y equipo". "Todas y todos los socialistas seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos para renovar proyecto y equipo y afrontar el reto de ganar la confianza de Andalucía, una vez más, en las próximas elecciones autonómicas", ha publicado el también portavoz del PSOE en el Senado.