Ferreras: "Nos acusan de ir contra el PSOE. No. Vamos contra los corruptos del PSOE, que de alguna manera es defender a la izquierda de España"

El presentador de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras hace un alegato en contra de la corrupción, venga de donde venga.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable, hace una defensa de laSexta y de periodistas como Antonio García Ferreras por la "complejidad" que supone "el ejercicio que se está haciendo desde hace muchos meses fiscalizando la actividad de este Gobierno, que se presupone alineado con una mirada progresista".

Y efectivamente, como apunta por su parte el propio Ferreras, "somos una cadena progresista y socialdemócrata, que tiene una visión que, en muchos aspectos de política internacional, política social y económica, coincide con la de este Gobierno".

Pero, añade contundente: "Lo que no vamos a hacer es ocultar los asuntos de corrupción, porque, además, intenten amedrentarnos y meternos miedo. No nos conocen, vamos a más. Y si nos amenazan, a mucho más".

"Y ya sé", confiesa, que "nos están acusando a algunos de ir contra el PSOE. Pero no es así. Vamos contra los corruptos del PSOE, que de alguna manera es defender a la izquierda de este país". "Porque si tienes convicciones de izquierdas, lo que no puedes hacer es taparte la nariz, mirar para otro lado o mentir y manipular, porque te amenacen", concluye Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo este alegato.

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