Ahora

En Al Rojo Vivo

Ferreras: "Nos acusan de ir contra el PSOE. No. Vamos contra los corruptos del PSOE, que de alguna manera es defender a la izquierda de España"

El presentador de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras hace un alegato en contra de la corrupción, venga de donde venga.

Ferreras

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable, hace una defensa de laSexta y de periodistas como Antonio García Ferreras por la "complejidad" que supone "el ejercicio que se está haciendo desde hace muchos meses fiscalizando la actividad de este Gobierno, que se presupone alineado con una mirada progresista".

Y efectivamente, como apunta por su parte el propio Ferreras, "somos una cadena progresista y socialdemócrata, que tiene una visión que, en muchos aspectos de política internacional, política social y económica, coincide con la de este Gobierno".

Pero, añade contundente: "Lo que no vamos a hacer es ocultar los asuntos de corrupción, porque, además, intenten amedrentarnos y meternos miedo. No nos conocen, vamos a más. Y si nos amenazan, a mucho más".

"Y ya sé", confiesa, que "nos están acusando a algunos de ir contra el PSOE. Pero no es así. Vamos contra los corruptos del PSOE, que de alguna manera es defender a la izquierda de este país". "Porque si tienes convicciones de izquierdas, lo que no puedes hacer es taparte la nariz, mirar para otro lado o mentir y manipular, porque te amenacen", concluye Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo este alegato.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska descarta cesar a la directora de la Guardia Civil: "Mercedes González me dijo que no había ningún encuentro con Leire relacionado con la trama"
  2. Los docentes catalanes vuelven a protestar tras votar no al pacto educativo
  3. Hizbulá e Israel ignoran de nuevo el alto el fuego mediado por EEUU y vuelven a intercambiar ataques
  4. España se blinda ante la llegada del papa León XIV: "Trabajamos siempre con el riesgo de atentado, pero no se han detectado movimientos"
  5. 'Bombazo' de Florentino Pérez: hará la mayor oferta de la historia del Real Madrid por un jugador
  6. El Primavera Sound cancela los conciertos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal por una fuerte tormenta