Juanma Moreno se queda justo en las encuestas y encara una campaña "moderada" con la ausencia de pesos pesados del PP como Ayuso, Aznar y Rajoy

Entre líneas Ayuso acompañó a Moreno Bonilla en la campaña de 2022, participando en mítines de zonas en las que Vox tenía más fuerza.

Juanma Moreno busca revalidar la mayoría absoluta en Andalucía para evitar depender de Vox en la próxima legislatura. Según el 'CIS andaluz', podría lograrlo con casi el 43% de los votos, aunque el margen es escaso. El PSOE obtendría el 21%, mientras que Vox crecería al 15%. Por Andalucía y Adelante Andalucía alcanzarían el 8% y 6%, respectivamente. Moreno ha minimizado la importancia de las encuestas y prepara una campaña moderada, sin la presencia de figuras destacadas como Rajoy, Aznar y Ayuso. La ausencia de Ayuso podría ser conveniente, dado que Moreno busca evitar debates nacionales y mantener independencia de Génova.

Juanma Moreno aspira a revalidar la mayoría absoluta en Andalucía para no depender de Vox en la próxima legislatura. De momento, el 'CIS andaluz' indica que el 17M podría lograr ese ansiado resultado, pero su margen es escaso. Así, la campaña será clave para que el PP consolide los votos necvesarios y cualquier paso en falso podría costarle gobernar en solitario.

Según el barómetro publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el PP obtendría esa mayoría absoluta con casi el 43% de los apoyos, mientras que el PSOE de María Jesús Montero obtendría el 21%. Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios.

La coalición de Por Andalucía, integrada por Sumar, Podemos y otras cinco izquierdas, rozaría el 8% y Adelante Andalucía, sería la última, con el 6% de los votos.

El presidente andaluz es consciente de la importancia de lo que haga (o no haga) en las próximas semanas. Este mismo martes ha restado importancia a estas estimaciones y ha pedido "no confiar en las encuestas" porque "son solo la foto del momento". "No hay nada ganado", ha esgrimido en una publicación en X.

Sin Rajoy ni Ayuso

Por eso, ya está perfilando los últimos detalles de la campaña y, según ha confirmado laSexta, varios pesos pesados del Partido Popular no acompañarán a Moreno en Andalucía. Entre las ausencias más destacadas están Mariano Rajoy, que no irá por el juicio de la Kitchen, al que está llamado a declarar, ni José María Aznar.

También faltará Isabel Díaz Ayuso, que sí le acompañó en 2022. La presidenta madrileña tiene programado un viaje a México, que incluirá una misa en Guadalupe, al inicio de la campaña. Esta visita estaba cerrada antes de la convocatoria electoral, no obstante, su ausencia podría ser conveniente para Moreno.

El andaluz ha abogado por una campaña moderada y que esquive los debates nacionales, un estilo que difiere del de Ayuso. Justamente, la madrileña participó en la campaña andaluza de 2022 para intentar atraer a votantes de Vox, acudiendo a mítines en zonas en las que la formación de Santiago Abascal tenía más fuerza.

Podría ser por casualidad o falta de hueco en la agenda, pero cabe recordar que los mandatarios ni siquiera coincidieron públicamente durante la participación de Ayuso en actos de Málaga y Sevilla por Semana Santa.

Por otro lado, falta confirmar cuánta participación o qué nivel de protagonismo tendrá Alberto Núñez Feijóo, ya que en los últimos meses Moreno ha reivindicado cierta independencia de Génova.

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