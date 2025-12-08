VÍDEO | María Gómez desvela cómo respondería a una de las preguntas más buscadas en Google: ¿Cómo hacer caca en el trabajo?

Google ya ha desvelado cuáles han sido las búsquedas más repetidas por los españoles en 2025, un ranking que María Gómez ha analizado con humor en Zapeando. Desde la pregunta más repetida "¿Quién es el nuevo papa?", hasta curiosidades como "¿Cómo hacer caca en el trabajo?".

En el apartado de '¿Quién es…?', quien lidera la primera posición es "¿Quién es el nuevo papa?". Por detrás se encuentra el culebrón del año: "¿Quién es Andy y quién es Lucas?", a lo que Dani Mateo ha contestado diciendo que "ahora son muy fáciles de diferenciar". En último puesto se encuentra "¿Quién es Salva Reina?", el ganador del Goya a la mejor interpretación masculina por El 47.

Por otro lado, la zapeadora comenta también el ranking de las preguntas del 'cómo', y le sorprende que en segundo lugar se encuentre: "¿Cómo hacer caca en el trabajo?".

"Yo no sé por qué a la gente le da tanta vergüenza. ¿Qué les da vergüenza, el ruido? Pues coges un poco de papel y lo coges", señala María Gómez, quien desvela que todavía no ha ido al baño del plató de Zapeando. "Hoy todavía no, pero me lo estoy guardando para la publi", bromea.

