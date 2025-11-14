María Gómez reacciona a los huevazos que recibió Luis Rubiales: "Qué reflejos, es Sandokan"

El expresidente de la RFEF fue agredido este jueves mientras estaba presentando su libro. El agresor no fue otro que su tío que, como se ha podido saber, es actor.

Este jueves Luis Rubiales sufría una agresión durante la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'. El expresidente de la RFEF recibió el impacto de varios huevos. El agresor fue reducido y, después, detenido por la policía, lo que permitió que el evento terminara sin más incidentes.

"Es muy fuerte", comenta Dani Mateo. Miki Nadal señala que recibió tres huevazos. "Fijaos bien en Rubiales, esos reflejos que tiene", añade María Gómez. "Es Sandokan", afirma Dani. "Que haya decidido dar una voltereta ahí me parece increíble", añade Nacho García.

Pero la historia no terminó ahí. "El 'lanzahuevos' resulta ser el tío de Rubiales", cuenta Nacho. "Si buscas familia desestructurada en Wikipedia te sale eso", añade. Como se ha podido saber, el tío de Rubiales decidió agredir a su sobrino porque cuando este era presidente de la RFEF despidió a un hermano de este señor.

El tío de Rubiales, además, es actor. En 'El Chiringuito' mostraron varias muestras de su videobook. "Es un actor camaleónico, lo mismo te hace de indio comanche que te puede interpretar la versión hispana de '50 sombras de Grey'", afirma García.

"La foto del libro es impresionante", afirma Dani. "No sabemos en qué series ha participado este hombre, lo que sí estamos seguros, tras ver estas fotos, es que su representante es Paquita Salas", afirma Miki.

