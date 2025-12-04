Desde quién es Andy y quién es Lucas a por qué la Feria de Abril es en mayo: lo más buscado en Google en 2025

Los detalles? El buscador ha desvelado que nos hemos interesado, por ejemplo, por el apagón, por las alertas por lluvias, por el nuevo Papa y por nuevos términos como "edadismo", pero también por la migración de la mariposa monarca.

Google ha desvelado este jueves qué ha sido lo más buscado por los españoles este año. Nos hemos interesado, por ejemplo, por el apagón, por las alertas por lluvias, por el nuevo Papa o por esos nuevos términos como "edadismo". En el ranking hay de todo, hasta dudas que, a pesar de los años, muchos siguen sin tener nada claro.

Entre ellas, nos preguntamos quién es Andy y quién es Lucas. Y ¿quién es el nuevo Papa? Ellos son algunas de las personas más buscadas este año por los más curiosos, los mismos que preguntan por qué los papas cambian de nombre.

También nos preguntamos por qué la Feria de Abril es en mayo. "Por el buen tiempo", responden en la calle ante las preguntas de laSexta. Y es una buena respuesta.

¿Y por qué Trump sube los aranceles, han subido tanto los huevos e Israel ataca a Irán? "Eso exigiría una respuesta muy larga", contesta un hombre, y con razón, porque no hay una en concreto.

La que sí la tiene es por qué se fue la luz en abril. Esta es la tendencia de búsqueda número uno en nuestro país, junto a alerta lluvias, incendios España y la migración de la mariposa monarca.

También se ha probado a buscar nuevos términos en el buscador. ¿Qué es el edadismo, queer o 'woke'?¿Y 'PEC?

En el buscador de Google también se ha preguntado por consejos, como ¿qué es mejor para la resaca? Este ha sido uno de los remedios más buscados junto a cómo hacer caca en el trabajo. Aunque esto mejor no responderlo.

