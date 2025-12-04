Miki Nadal reacciona a la boda del hombre más guapo de la India: "Lo importante es el interior y no llevar gafas de ver"

Suraj Chava, un influencer y actor de Bollywood considera el hombre más guapo de la India se ha casado con su amiga de la infancia. Para celebrarlo, han grabado un vídeo donde luce una sonrisa que no deja indiferente a nadie.

Maya Pixelskaya da una triste noticia: el hombre más guapo de la India se ha casado. Se trata del influencer y actor de Bollywood Suraj Chava, que ha contraído matrimonio con su amiga de la infancia, Sanjana Gophane.

Para celebrarlo con todos sus fans, la pareja se grababa un videoclip que se puede ver en sobre estas líneas donde podemos apreciar un poco mejor la inclasificable sonrisa de Chava.

"Esta pareja demuestra que lo importante cuando conoces a alguien es el interior y no llevar las gafas de ver", comenta Miki Nadal, mientras que Maya Pixelskaya también habla de "no usar chupete" porque los dientes se quedan como "un arco románico".

Dani Mateo pide confirmación sobre si este actor es al que llaman 'el Justin Bieber indio', a lo que María Gómez le comenta que también le llaman "el Brad Pitt indio".

