Ahora

Visto en redes

Dani Mateo se 'emociona' con el vídeo de presentación del nuevo peluche del Barça

Joan Laporta ha aprovechado el éxito de CAT, la mascota del Barça, para lanzar su peluche oficial con un anuncio navideño que no ha pasado desapercibido. Todos los detalles en este vídeo de Zapeando.

Dani Mateo se 'emociona' con el vídeo de presentación del nuevo peluche del Barça

Todos conocen a CAT, la encantadora mascota del Fútbol Club Barcelona. Y aprovechando el tirón que tiene entre los jóvenes culés y con la Navidad a la vuelta de la esquina, Joan Laporta ha aprovechado para sacar a la venta el peluche de CAT.

El presidente del Barça ha protagonizado un anuncio con la mascota en el que ambos intentan sacar el peluche de una máquina de gancho. Tras ver el vídeo, Dani Mateo no ha podido evitar 'emocionarse'.

"Me he emocionado", ha asegurado Mateo mientras se secaba las 'lágrimas'. "¡Qué bonic! Me ha encantado el anuncio, sobre todo sabiendo que la otra opción era ver a Laporta durmiendo con el peluche", bromea el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | La brecha entre PP y PSOE se amplía: los socialistas se desploman un punto en dos semanas por el terremoto Koldo y el fallo contra el fiscal
  2. La apuesta de Sanidad para "poner coto" al negocio en hospitales públicos: colaboración público-privada gestionada por entidades sin ánimo de lucro
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski se reúne este lunes en Londres con Starmer, Macron y Merz para hacer balance de las negociaciones de paz
  4. Cuatro mujeres asesinadas en solo una semana: el horror de la violencia machista no cesa
  5. La Macarena regresa a su basílica: largas colas para ver el antes y el después de la virgen tras la polémica restauración
  6. Muere una cuarta persona por el golpe de mar en el sur de Tenerife y buscan a un quinto desaparecido