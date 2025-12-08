Dani Mateo se 'emociona' con el vídeo de presentación del nuevo peluche del Barça

Joan Laporta ha aprovechado el éxito de CAT, la mascota del Barça, para lanzar su peluche oficial con un anuncio navideño que no ha pasado desapercibido. Todos los detalles en este vídeo de Zapeando.

Todos conocen a CAT, la encantadora mascota del Fútbol Club Barcelona. Y aprovechando el tirón que tiene entre los jóvenes culés y con la Navidad a la vuelta de la esquina, Joan Laporta ha aprovechado para sacar a la venta el peluche de CAT.

El presidente del Barça ha protagonizado un anuncio con la mascota en el que ambos intentan sacar el peluche de una máquina de gancho. Tras ver el vídeo, Dani Mateo no ha podido evitar 'emocionarse'.

"Me he emocionado", ha asegurado Mateo mientras se secaba las 'lágrimas'. "¡Qué bonic! Me ha encantado el anuncio, sobre todo sabiendo que la otra opción era ver a Laporta durmiendo con el peluche", bromea el presentador.

