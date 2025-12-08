Ahora

Una estudiante de universidad privada, sobre su futuro sueldo: "15.000 euros al mes está bien"

Una estudiante de universidad privada afirma que no sabe qué sueldo "es lo normal" porque nunca ha trabajado. Eso sí, la joven considera que 15.000 euros al mes sería un buen sueldo "para vivir muy a gusto".

En esta temporada de El Intermedio, Thais Villas lleva a la facultad su 'barrio rico, barrio obrero' para preguntar a los estudiantes de una universidad pública y una universidad privada sobre los sueldos. ¿Cuál creen que será su primer sueldo?, ¿y cuál creen que es un buen sueldo para vivir bien?

Sobre cuál creen que será su primer sueldo, un chico de universidad pública que estudia Comunicación Audiovisual piensa que estará en torno a los 1.400 euros porque cree "que en la televisión se cobrará bien". Por otro lado, sobre cuál es el sueldo que quiere para vivir bien, el chico asegura que "de 1.800 para arriba" ya sería un sueldazo.

Una opinión muy diferente a la de una joven de su edad que estudia en una universidad privada. Primero, la chica asegura que no sabe cuánto "es lo normal" de un sueldo porque nunca ha trabajo. Después, la joven confiesa que cree que cobrará unos 3.000 euros al mes en su primer sueldo. Por último, la estudiante sorprende a Thais Villas al decir que cree que unos 15.000 euros al mes como sueldo "está bien" para "vivir muy a gusto". Una cifra muy alejada a la dicha por el joven de universidad pública.

