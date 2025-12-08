VÍDEO | Quique Peinado valora el 'Madurlingo', el 'curso' de inglés de Nicolás Maduro: "Pasas de inglés básico a inglés inventado"

Quique Peinado y Nacho García analizan el dominio del inglés de Nicolás Maduro. Puedes ver el momento completo en este vídeo de Zapeando.

Nicolás Maduro ha dado un paso más. El presidente de Venezuela ha 'fundado' su propia aplicación para aprender idiomas, en concreto inglés: el 'Madurlingo'. Una noticia que ha desatado las risas de todos los zapeadores.

"Pasas de inglés básico a inglés inventado", bromea Quique Peinado, quien añade que es una aplicación muy práctica, sobre todo "si quieres pedir la paz o si te haces pis. La verdad es que te vale para los dos".

Por otro lado, Nacho García señala que el nombre de la aplicación se asemeja más al de una app de citas para gente de su edad.

Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí