Ahora

Zapeando

VÍDEO | Quique Peinado valora el 'Madurlingo', el 'curso' de inglés de Nicolás Maduro: "Pasas de inglés básico a inglés inventado"

Quique Peinado y Nacho García analizan el dominio del inglés de Nicolás Maduro. Puedes ver el momento completo en este vídeo de Zapeando.

VÍDEO | Quique Peinado valora el 'Madurlingo', en 'curso' de inglés de Nicolás Maduro: "Pasas de inglés básico a inglés inventado"

Nicolás Maduro ha dado un paso más. El presidente de Venezuela ha 'fundado' su propia aplicación para aprender idiomas, en concreto inglés: el 'Madurlingo'. Una noticia que ha desatado las risas de todos los zapeadores.

"Pasas de inglés básico a inglés inventado", bromea Quique Peinado, quien añade que es una aplicación muy práctica, sobre todo "si quieres pedir la paz o si te haces pis. La verdad es que te vale para los dos".

Por otro lado, Nacho García señala que el nombre de la aplicación se asemeja más al de una app de citas para gente de su edad.

Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | La brecha entre PP y PSOE se amplía: los socialistas se desploman un punto en dos semanas por el terremoto Koldo y el fallo contra el fiscal
  2. La apuesta de Sanidad para "poner coto" al negocio en hospitales públicos: colaboración público-privada gestionada por entidades sin ánimo de lucro
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski se reúne este lunes en Londres con Starmer, Macron y Merz para hacer balance de las negociaciones de paz
  4. Cuatro mujeres asesinadas en solo una semana: el horror de la violencia machista no cesa
  5. La Macarena regresa a su basílica: largas colas para ver el antes y el después de la virgen tras la polémica restauración
  6. Muere una cuarta persona por el golpe de mar en el sur de Tenerife y buscan a un quinto desaparecido