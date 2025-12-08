Ahora

El objetivo de un estudiante de universidad privada: "Salir con una buena carrera y llevar una vida familiar y cercana a Dios"

Un alumno de universidad privada explica a Thais Villas en este vídeo que aspira a salir de la facultad "con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios".

Thais Villas lleva a la facultad su 'barrio rico, barrio obrero' y pregunta a los estudiantes de una universidad pública y una universidad privada cuál creen que será su primer sueldo y cuál sería su sueldazo soñado.

Un alumno de universidad privada explica en el vídeo principal de esta noticia que su objetivo es salir de la facultad "con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios". Además, cree que su primer sueldo podrían ser unos 2.000 euros al mes.

Un sueldo parecido al que piensa una compañera suya de universidad, que aunque confiesa que no sabe "cuánto es lo normal" porque "nunca" ha trabajo, cree que su primer sueldo rondará los 3.000 euros. Por otro lado, la joven confiesa que, para ella, un buen sueldo mensual está en unos 15.000 euros: "Está bien, para vivir muy a gusto".

