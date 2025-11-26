Necko Vidal desvela las tres fórmulas más utilizadas para hacer 'mashups', en vídeo

El violinista explica que para hacer un 'mashup' se cogen dos o más canciones para crear una nueva canción en la cual convergen partes de cada una de las mismas.

Hace unos días se hacía viral un nuevo trend en TikTok al que se sumaron numerosos famosos. En esta nueva tendencia, se combinaban las canciones 'What's Up?', de 4 Non Blondes y 'Beez in the Trap', de Nicki Minaj en lo que se llama un 'mashup'. Pero, ¿qué es un 'mashup'? Necko Vidal visita Zapeando para aclarar en qué consiste esta fusión musical.

El violinista explica que un 'mashup' es "coger dos o más canciones y crear una nueva canción en la cual convergen partes de cada una de las mismas". "Es decir, es el arte de mezclar dos o más canciones y que queden bien", resume.

Necko señala que existen muchas maneras de hacer un 'mashup' aunque hay tres fórmulas muy utilizadas. La primera "es una mezcla de la base musical de una canción con la melodía de otra", indica el músico. Vidal pone como ejemplo el famoso 'mashup' de la canción 'Hung Up' de Madonna con 'Gimme! Gimme! Gimme!' de Abba.

La segunda fórmula es consiste en la unión de dos melodías de canciones diferentes a partir de notas comunes. El ejemplo es una mezcla entre 'Billie Jean', de Michael Jackson, y 'Smells Like Teen Spirit', de Nirvana. "Este tipo de unión se conoce como melodía versus melodía", indica Necko.

Por último, Necko señala a los llamados 'mashup' Frankenstein que, como confiesa, son los que más le gustan. En este tercer tipo "junta trozos de cuatro, cinco o veintisiete canciones hasta que suena coherente". Vidal pone como ejemplo un 'mashup' del productor estadounidense Gregg Gillis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.