Cristina Gallego reacciona al lapsus de Feijóo en el Congreso: "Igual no lo habéis entendido si no tenéis el C1 de arameo"

Cristina Gallego analiza el momento más curioso del debate entre Feijóo y Sánchez en el Congreso, cuando el líder del PP se trataba y solo conseguía decir "Anotop At". En este vídeo, El Intermedio lo convierte en la serie que le habría gustado.

Hoy, durante el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vivía un curioso momento cuando el líder del PP se trababa cuando intentaba hacer un comentario ocurrente y solo era capaz de decir que la serie sobre los años de Sánchez como presidente se llamaría "Anotop At".

"Igual no lo habéis entendido, es normal si no tenéis el C1 de arameo", comenta Cristina Gallego en el vídeo sobre estas líneas, donde felicita a Feijóo por "hablar claro a sus votantes de Bratislava".

Para Dani Mateo, este momento ha sido "la peor pesadilla de un cómico": "Se prepara el chiste, se trastabilla, se le acaba el tiempo y el público le aplaude por pena", comenta el hoy presentador de El Intermedio, que asegura que "si no le han tirado tomates es porque bastante rojo estaba ya el hombre".

Cristina, sin embargo, desvela que la serie que menciona Feijóo, "Anotop At", existe, e incluso muestra cómo es su tráiler, donde cuenta la historia de una dictadura encabezada por "un bolchevique insaciable que somete al país con métodos brutales" y los disidentes "son recluidos en campos de concentración en pleno centro de Madrid, de dos plantas y todo exterior".

Sin embargo, Cristina explica que le van a cambiar el final porque "les parecía poco original que todo fuera un sueño de Tellado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.