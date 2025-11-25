El vídeo de Dani Mateo reaccionando a la portada de Alejo Sauras para el 'Men´s Health' de diciembre: "Otro traidor"

Alejo Sauras es el protagonista de la portada de 'Men´s Health' de diciembre, donde luce abdominales. "¿Pero qué haces, Alejo?", le pregunta Dani Mateo en este vídeo de Zapeando.

"En gayumbos y con una raqueta"

Un mes más, nadie de Zapeando protagoniza la portada del mes de 'Men´s Health', aunque Dani Mateo afirma que "yo solo tengo que ir a hacerme la foto, pero no he tenido tiempo".

En esta ocasión, Alejo Sauras es el elegido para el número de diciembre, donde luce abdominales. "¿Pero qué haces, Alejo? Otro traidor", reacciona Dani en el vídeo sobre estas líneas.

En la sesión de fotos podemos ver al actor, que según Isabel Forner "mejora con los años, como el buen vino", posando "en gayumbos y con una raqueta" según la zapeadora.

"Si si, se le ve la raqueta", ironiza Dani, que al ver las fotos bromea con que Alejo "tendrá el gimnasio en un barrio chungo y le han robado la ropa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.