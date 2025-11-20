¿Qué tipos de canciones de despecho existen? Necko Vidal comparte su clasificación, en vídeo

Uno de los temas que da lugar a más canciones es el desamor. Además, estos temas siempre funcionan ya que consiguen conectar con nuestros sentimientos y, sobre todo, nos ayudan a liberarnos cantando a pleno pulmón.

Las canciones de despecho y desamor siempre triunfan. Conectan con nuestra experiencia personal y hacen que cantemos a pleno pulmón. Pero, ¿qué tipos de canciones de despecho existen? Necko Vidal visita Zapeando para compartir su propia clasificación.

El primer tipo son "las canciones de despecho enfadadas". "Es la que más me gusta", confiesa. El músico pone como ejemplo la canción 'Rata de dos patas' de Paquita la del Barrio. "Me siento tan identificada", comenta Isabel Forner, tras escuchar el tema. "Rata de dos patas se canta bien", añade Nacho García, "si fuera ornitorrinco de dos patas...".

La segunda clase son "las canciones de despecho alegres". Un ejemplo de este tipo es 'We Are Never Ever Getting Back Together' de Taylor Swift. "Estas canciones son de superación, de estar por encima de cualquier conflicto interno y perfectas para sentirte libre", explica Necko.

Vidal expone que el último tipo son las canciones de despecho tristes, "como por ejemplo 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Dúrcal". "Estas son las que te ayudan a sacar todas las lágrimas que te quedan", expone, "las que te hacen sentir autocomplacencia y dolor".

