Wyoming recibe el Ondas a Mejor comunicador y carga contra el Supremo "donde se ha dado alas a la mentira extrema"

En su discurso tras recibir el Premio Ondas a Mejor comunicador, El Gran Wyoming ha cerrado la gala con un mensaje para los periodistas: "Como ciudadano exijo el derecho a la información veraz. Luchad contra los enemigos de la libertad".

Hoy El Intermedio sufre un notable cambio, pues Dani Mateo sustituye a Wyoming al frente del programa. El motivo, que el presentador 'titular' se encuentra en Barcelona recibiendo el Premio Ondas al Mejor comunicador de España.

El (más que nunca) Gran Wyoming ha recibido el último premio de la noche y ha cerrado la gala con un discurso que no ha dejado indiferente a nadie.

En él, el presentador de El Intermedio ha seguido la tónica diaria de sus monólogos y, en primer lugar, ha dedicado un momento para acordarse de Gaza.

"Yo tengo el pelo blanco, pero no miento", afirmaba Wyoming, que dedicaba el galardón a "las personas que hacen el programa", donde defiende que "no hemos publicado ni una mentira en los 20 años que llevamos en antena".

Wyoming denunciaba que "nunca he visto el sistema democrático más dañado y es porque directivos de televisión ceden espacio a gente que va a soltar falsedades".

"No va de clases de periodismo, sino de decencia monumental", explicaba el flamante Premio Ondas, que también se acordaba de los periodistas "que luchan por la verdad" en un momento en que en la sala del Tribunal Supremo "se ha dado alas a la mentira extrema".

De este modo, hacía un llamamiento a los profesionales de la información: "Como ciudadano exijo el derecho a la información veraz. Luchad contra los enemigos de la libertad".

