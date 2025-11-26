Dani Mateo, muy crítico con la posible vuelta del servicio militar: "Hay cosas del pasado que no deberían recuperarse"

Varios países europeos se están planteando reintroducir el servicio militar debido a la amenaza que supone Rusia para Europa. Francia, por ejemplo, quiere establecer el año que viene un servicio militar voluntario para reforzar su ejército.

Dani Mateo comienza El Intermedios señalando que lo vintage está de moda. "Ropa vintage, bicicleta vintage, muebles vintage... entre los más modernos lo que se lleva es llevar la pinta de un yonki de los 80 y dormir en una habitación como la de la abuela Herminia de 'Cuentame'", afirma.

"Eso no es necesariamente malo", afirma, "el problema es que se están empezando a recuperar otras cosas vintage un poco más desagradables". Un ejemplo de ello es el servicio militar. "Solo los más boomers pudieron disfrutar, en todo su esplendor, de la experiencia de dedicar unos meses a servir a la patria", afirma.

En los últimos años, como expone, varios países europeos "están coqueteando con la posibilidad de reintroducirlo". El último es Francia, que a partir del próximo año "establecerá un servicio militar voluntario para reforzar su ejército ante la amenaza rusa sobre Europa".

"A mí esto me acojona porque, seamos sinceros y sensatos: ¿creéis que tenemos alguna posibilidad de enfrentarnos a unos tipos que tienen misiles nucleares?", se pregunta. "Creo que es absurdo", afirma, "está bien que nos guste lo vintage, pero hay cosas del pasado, como la mili, o, aún peor, la guerra, que no deberían recuperarse".

