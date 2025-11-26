Detenido un hombre tras confesar haber matado a su expareja de 25 en Campillos (Málaga)

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Los detalles El hombre de 28 años se entregó en un cuartel de Jaén y admitió que había intentado estrangular a su expareja de 25 años. La Guardia Civil confirmó su muerte al llegar al domicilio que compartían en Campillos.

El cadáver de una mujer de 25 años ha sido encontrado en la tarde de este miércoles en una vivienda de Campillos (Málaga). Su expareja, un hombre de 28 años, ha sido detenido como presunto autor de la muerte tras entregarse voluntariamente en un cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén), según han confirmado fuentes del instituto armado y municipales.

El arrestado se ha presentado en las dependencias de la Guardia Civil alrededor de las 13:00 horas y ha manifestado que "podía haber matado" a su pareja esa misma mañana. Según fuentes próximas a la investigación, relató que no sabía si la había asesinado, pero admitió que había intentado estrangularla.

Tras el aviso, agentes de la Guardia Civil se han desplazado al domicilio facilitado por el sospechoso, en Campillos, donde han localizado el cuerpo sin vida de la joven con signos evidentes de estrangulamiento. En ese momento se ha procedido a su detención.

Fuentes municipales han confirmado que la víctima era residente en el municipio. Por su parte, otras fuentes consultadas señalan que el detenido se entregó fuera de la provincia de Málaga.

Las mismas fuentes han precisado que ambos habían estado incluidos en el sistema VioGén como víctima ella y agresor él, aunque en relación con anteriores parejas. En la actualidad sus expedientes estaban inactivos y no constaban denuncias ni antecedentes de violencia de género entre ambos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer por completo lo ocurrido. De confirmarse como asesinato machista, esta muerte elevaría a 39las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y a 1.334 desde 2003.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.