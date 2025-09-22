Una pensionista, a los jóvenes que "dicen que quieren que vuelva Franco": "No tienen ni pajolera idea de lo que es eso"

"Si estuvieran con Franco, como ellos quieren, no harían lo que hacen ahora con nuestra Policía y nuestra Guardia Civil de enfrentarse a ellos y tirarles piedras y vallas, porque en el tiempo de Franco estaban 'los grises'", asegura Siciliana Elbar, pensionista.

Siciliana Elbar, pensionista, reflexiona en el plató de laSexta Xplica los 'fachavales', y es que para muchos jóvenes ser 'facha' ya no es un adjetivo despectivo, sino un sinónimo de rebeldía y de luchar contra aquello políticamente correcto.

"Los jóvenes tienen el problema de que, de todos los partidos que ahora mismo hay en España, para ellos ninguno es un espejo donde mirarse", afirma la pensionista, que reflexiona: "Los que dicen que quieren que vuelva Franco, pero, ¿ellos saben lo que era vivir con Franco?, no tienen ni pajolera idea".

"Hay un refrán que dice, '¿dónde va Vicente?, donde va la gente", destaca Siciliana, que reflexiona en el vídeo: "Resulta que dicen, 'no trabajamos hoy, ¿qué hacemos?, nos hacemos Vox a dar palos a los migrantes y otros, no tienen trabajo ni oficio ni beneficio". "Un joven que se precie, que trabaje a las 8 de la mañana y vuelva a las 10 de la noche no tiene ganas de ir a pegar palos a seres humanos como son los migrantes, las mujeres, las lesbianas...".

"Si estuvieran con Franco, como ellos quieren, no harían lo que hacen ahora con nuestra Policía y nuestra Guardia Civil de enfrentarse a ellos y tirarles piedras y vallas, porque en el tiempo de Franco, estaban 'los grises'", asegura la mujer, que manda un tajante mensaje: "Los niños ven cosas que no tienen ni idea, no saben ni idea de lo que es la ultraderecha y para ellos es una novedad, como el que va por primera vez a Eurodisney y lo que no se dan cuenta de que están haciendo es tirar su vida por la borda".