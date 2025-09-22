La activista ultra que aseguró que la mujer de Macron era trans señala a Israel por el asesinato de Charlie Kirk

La letra pequeña Candace Owens afirma que el Estado judío está detrás del asesinato del influencer ultraderechista Charlie Kirk debido a su postura contraria a Israel en el conflicto en Oriente Medio y a su negativa a visitar Tel Aviv pese a que fue invitado por Netanyahu.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos enfrenta una creciente crispación y desinformación, exacerbada por figuras como Candace Owens. A pesar de que las autoridades han identificado a Tyler Robinson como responsable de la muerte de Charlie Kirk, Owens sugiere que Israel está implicado, argumentando que Kirk temía por su vida debido a sus críticas hacia el Estado judío. Owens, conocida por sus polémicas declaraciones, también ha acusado falsamente a Brigitte Macron de ser trans y ha cuestionado la identidad afroamericana de Kamala Harris. Además, es tránsfoba, antifeminista y defensora del movimiento 'trad wifes'.

Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos está sumido en una espiral de crispación y desinformación a la que ni siquiera la muerte de Charlie Kirk es ajena.

Pese a que la autoría de Tyler Robinson parece más que probada para las autoridades, la activista ultra Candace Owens, que en los últimos días ha sido protagonista por asegurar que la mujer de Emmanuel Macron es en realidad una persona trans, ha asegurado que Israel está detrás del crimen de Kirk.

"Los pensamientos racionales de Charlie sobre Israel eran un no-no", ha explicado en un vídeo a través de sus redes sociales. Asegura que Kirk, que era uno de sus amigos más íntimos, le habría pedido a Trump que moderara su apoyo a Israel en relación con el conflicto con Palestina.

Incluso sostiene que el activista habría manifestado que temía por su vida por su postura contra el Estado judío tras haber rechazado la invitación del Gobierno de Benjamin Netanyahu para visitar Tel Aviv.

Las polémicas de Candace Owens

Además de las falsas acusaciones a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, señalando que en realidad no es una mujer, Owens tiene un largo historial de polémicas. Ha llegado a acusar al propio Gobierno estadounidense de los atentados del 11-S y ha asegurado que Kamala Harris no es afroamericana. "Kamala se siente como si le hubieran lavado el cerebro", afirmó al respecto.

Pero no solo son polémicas sus teorías conspiranoicas. También es abiertamente tránsfoba y antifeminista, y abraza el movimiento 'trad wifes', que defiende que el único sentido de la vida de las mujeres es complacer los deseos de sus maridos.