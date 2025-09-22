El CGPJ desmiente al Gobierno y asegura que alertó de incidencias en las pulseras antimaltrato a principios de año

Los detalles En un comunicado, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público que llegaron varios informes en enero y febrero de este año que detallaban incidencias con las pulseras antimaltrato.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desmentido al Gobierno, afirmando que varios juzgados de Violencia de Género reportaron problemas con las pulseras antimaltrato a principios de año. El Observatorio contra la Violencia de Género recibió en enero y febrero informes del presidente de la Audiencia Provincial de Granada y de un órgano judicial de Galicia sobre fallos en estos dispositivos. La vocal del CGPJ, Esther Erice, envió una carta a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, aclarando estas incidencias. En una reunión del Observatorio, se trataron exhaustivamente estos problemas y se tomaron medidas para mejorar el sistema. Además, se lanzó una encuesta a los titulares judiciales y se informará sobre sus resultados en octubre. Las conclusiones de las XXIII Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales también se compartirán con las instituciones pertinentes.

En el comunicado, al que ha tenido acceso laSexta, han detallado que la vocal del CGPJ Esther Erice, ha remitido una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a la misiva que recibieron la pasada semana en relación con los dispositivos electrónicos de control utilizados en los procedimientos de violencia sobre la mujer.

Un escrito en el que ha aclarado que hubo dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.

Además, ha aclarado que la cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada "de forma exhaustiva" en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año.

En el curso de dicha reunión, señala la carta, "intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse". En concreto, por parte del Observatorio "se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas".

En esa misma reunión, sigue explicando, se dio cuenta por parte del Observatorio de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente octubre.

Un encuentro en el que también está previsto que se ponga en conocimiento de todas las instituciones las conclusiones que sobre las disfunciones advertidas en el sistema se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.