Escolar, sobre Aliança Catalana: "Para Junts es como fue en su día 'Ciudadanos' para el PSC, alguien que les puede sorpasar"

El periodista Ignacio Escolar sostiene que, a partir de ahora, "vamos a ver un endurecimiento del discurso de Junts y de su presión sobre el Gobierno", por la subida que está teniendo el partido de Silvia Orriols en las encuestas de Cataluña. En el vídeo, los detalles.

El periodistaIgnacio Escolar, director de 'elDiario.es', pronostica que "la legislatura aguanta" aunque este martes los de Junts tengan una derrota y no consigan el traspaso de competencias en migración y por ende sea más difícil que le aprueben a Sánchez los Presupuestos.

No obstante, es cierto, subraya Escolar, que "vamos a ver un endurecimiento del discurso de Junts y de su presión sobre el Gobierno", destacando el motivo clave de esto: la subida que está teniendo el partido de extrema derecha independentista de Aliança Catalana, actualmente con dos escaños en el Parlament catalán.

"Hay que entender que, para Junts, Aliança Catalana es como fue en su día Ciudadanos para el PSC: es un rival existencial, alguien que puede convertirse en su sustituto por un tiempo, alguien que les puede sobrepasar en las encuestas", concluye Escolar.