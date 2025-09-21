Una pensionista, a los jóvenes que dicen "que con Franco se vivía mejor": "No querría que pasaran lo que pasé yo; no teníamos ni para comer"

"No teníamos agua, vivíamos en chabolas y no teníamos váter. Para comer pollo, había que esperar a Nochebuena", recordó Maribel, quien destacó que en la dictadura las mujeres no tenían derecho a nada, sino que "todo dependía de los maridos".

Maribel Mesón, pensionista, lanzó un contundente mensaje en laSexta Xplica a los jóvenes que dicen "que con Franco se vivía mejor". "Yo nací en el 47 y no teníamos agua, ni alcantarillado; las mujeres no teníamos derecho a nada, sino que todo dependía del marido, y no teníamos casi ni para comer", recordó.

En este sentido, Mesón expresó que a ella no le gustaría que "la juventud" de hoy en día pasara lo que tuvo que pasar la suya, en la que no tenían "un lugar en el que vivir", sino que vivían "en chabolas sin váter". "Para comer pollo, había que esperar a Nochebuena. Eso es lo que hacíamos cuando vivía Franco", añadió.

Así, la mujer alertó de que "si entra Vox, toda la gente extranjera se tendrá que ir y se tendrá que poner el señor de Vox de trabajar, cuando lleva 40 años sin hacerlo". Además, defendió que "a la democracia, a la libertad y al respeto al humano hay que regalo todos los días". "Si no se riega, esto es lo que pasa, y yo quisiera que mis hijos y mis nietos no pasaran esa dictadura que pasé yo", concluyó, un discurso que provocó los aplausos en el plató de laSexta Xplica.