Gonzo investiga cómo son las estafas telefónicas desde dentro en el próximo Salvados: "Les destrozan la vida conscientemente"

El próximo domingo, Salvados se sitúa al otro lado de la línea para investigar desde dentro cómo son las estafas telefónicas que han destrozado la vida de cientos de personas en nuestro país. Para ello, Gonzo hablará con víctimas y estafadores.

"¿En qué momento he tirado mi vida a la basura?", se pregunta una víctima de una estafa telefónica en el breve adelanto del que será el programa de Salvados del próximo domingo. "La única forma de recuperar esto es meter algo más", le decían sus estafadores.

Tras haber viajado a Jordania para conocer la realidad de todo lo que está ocurriendo en Gaza, Gonzo investiga esta semana desde dentro cómo son este tipo de fraudes, contando con el testimonio de afectados, pero también de quienes son los encargados de llevarlos a cabo. "Y les convencen para que pidan préstamos", dice otra de las personas que participan en este reportaje.

"Perdí todos los ahorros que tenían en aquel momento", dice otro de los estafados. "Les destrozan la vida y lo hacen conscientemente", cuenta un experto acerca del 'modus operandi'.

En esta temporada de Salvados...

El Gran Wyoming fue el encargado de inaugurar esta etapa del programa, que también ha contado con la participación de destacadas figuras como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina.

A lo largo de sus emisiones, el formato ha abordado algunos de los acontecimientos más sobrecogedores de la historia reciente de España, entre ellos el accidente del tren Alvia en 2013 o la huida de un grupo de boinas verdes del servicio militar en la COE en 1994. Además, el espacio ha recuperado la memoria de Xosé Humberto Baena, uno de los últimos ejecutados durante el franquismo, y ha investigado el hasta ahora poco conocido en nuestro país Caso Goodyear.

