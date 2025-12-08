El abogado de Bykov, el expolicía ruso que huyó a España, desvela cómo se comunican aunque esté escondido: "Con un videojuego online..."

El caso del exagente ruso Vyacheslav Bykov, destapado en Salvados, revela una red de extorsión vinculada a la Fiscalía rusa y el FSB. Aunque probó su inocencia, Bykov terminó oculto y comunicándose con su abogado a través del "salvaje oeste" de internet.

La Policía española logró encajar las piezas del rompecabezas que conectaba una red de extorsión operando en España con la Fiscalía rusa y el FSB. ¿La clave? Las pruebas aportadas por Vyacheslav Bykov, un exagente ruso que huyó a España tras ser perseguido en Rusia por "hacer bien su trabajo" y ya en nuestro país, fue encarcelado y extorsionado. Gracias a eso, los investigadores llegaron hasta escenas dignas de thriller de espías: "llegaron a identificar con nombres y apellidos a miembros de la Fiscalía rusa y agentes del FSB" -herederos del viejo KGB, guardianes oscuros del Kremlin-, según cuenta su abogado, Javier Ruiz Blay, en Salvados.

"No eran uno o dos, sino cuatro o cinco personas directamente vinculadas a esta organización criminal. Lo que pasa es que no se dirigió una acusación formal contra ellos ni se trasladó oficialmente esa información a las autoridades rusas", explica el letrado en el programa de laSexta. Con esa evidencia, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción confirmaron que Bykov estaba siendo víctima de un grupo criminal.

Bykov pensó que esta verdad le abriría las puertas de la tranquilidad en España. Pero jugó la carta y perdió. A pesar de tener "un atestado de casi 400 folios y un escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga que asume como cierto todo lo que él denunció", no logró su objetivo. "Se llegó a juicio en junio de 2025. Los acusados reconocieron que todo lo que decía Fiscalía y lo que constaba en la causa era cierto. Admitieron que habían hecho todo eso. Sin embargo, la mayoría de ellos están hoy en libertad. Estuvieron en prisión provisional y, hasta donde sabemos, han quedado libres", lamenta su defensor en los juzgados.

Mientras tanto, Bykov sumó tres años y un mes tras las rejas, algo "muy llamativo", según Ruiz Blay, "porque en un proceso de extradición no se suele permanecer tanto tiempo en prisión preventiva".

En busca y captura

Desde enero de 2025, Bykov vive bajo una orden de busca y captura. Si logran atraparle, irá directo a prisión y después a Rusia. El periodista lanza la pregunta: "Y si un tribunal español lo pone en libertad, ¿por qué desde enero de 2.025 está en busca y captura otra vez?".

"Bueno, pues no lo sabemos..." responde el abogado, resignado, para después explicar que Bykov había solicitado asilo en España, pero se lo denegaron. Ese mismo día, sin darle tiempo a respirar ni apelar, la Audiencia Nacional emitió la orden de busca y captura.

Hoy su letrado reconoce que vive en un mundo a medio camino entre cine y realidad y afirma no tener ni idea del paradero exacto de su cliente, ni siquiera si sigue en España. Para poder comunicarse, usan internet como guarida. Aunque no revela cómo hablan, admite que la red es "el salvaje oeste". "Puedes pasar desapercibido. Puedes conectarte a un videojuego online y hablar ahí. Hay muchas formas", desvela.

Ruiz Blay también vive con miedo permanente, y es que, según él, la amenaza rusa no es un fantasma ni una leyenda urbana. Afirma que "desde la guerra en Ucrania hemos visto casos de personas perseguidas, amenazadas e incluso asesinadas en España por orden de autoridades rusas o mediante grupos criminales que trabajan para ellas".