"Una ventanilla rota, una carta con amenazas y una bala": el vídeo de cómo se encontró su coche Postrigan, un disidente ruso en España

En el último Salvados, Valery Postrigan, hijo de un opositor ruso encarcelado, relata su huida a España, el miedo que aún lo persigue y el inquietante aviso que encontró en su coche, una ventana rota y un paquete amenazante.

En el último Salvados, Valery Postrigan, hijo de un opositor ruso encarcelado, relata su huida a España, el miedo que aún lo persigue y el inquietante aviso que encontró en su coche, una ventana rota y un paquete amenazante.

Valery Postrigan llegó a España buscando refugio. Hijo de un político ruso encarcelado por plantar cara al Kremlin, asegura que su nombre quedó marcado en su país: difamado, perseguido y con la amenaza permanente de represalias. Tras pedir asilo en nuestro país fue detenido por una orden de extradición desde Rusia, periodo durante el cual dice que fue extorsionado bajo la sombra de devolverle a su país a cambio de dinero. Hoy ya goza de libertad y de papeles en España, pero la calma no ha vuelto por completo. Hoy nos cuenta su historia en Salvados.

El mensaje que le dejaron en su coche

"Por la mañana, el día 16 de mayo, me encontré esto en mi coche. Tengo la ventanilla rota y algo en un paquete. Algún paquete que no había, que no quiero tocar. Llamaré a la Policía"

Esa imagen, la de la ventanilla rota y el paquete extraño dentro del vehículo, se ha convertido en un símbolo de la amenaza latente que dice sufrir. Gonzo le pregunta por ese momento y la respuesta profundiza en la intimidación recibida.

"Había una carta con amenazas. Y una bala pequeña, así, de 9 milímetros. Hay una carta con letras rusas. Dicen: 'Tienes que regresar o te mataremos o tu padre se morirá como un perro en la cárcel. Si rechazas, te mataremos a ti como...'. Como a este señor ruso que lo habían matado. ¿Te acuerdas? hace un par de años. En Lloret. Lo ahorcaron y mataron a su mujer y a su hija adolescente", relata con voz quebrada.

El asesinato machista de Lloret de Mar

En el reportaje se alude además a aquel caso que resonó en medios: un asesinato brutal que algunos trataron de relacionar con purgas y operaciones de represalia vinculadas a poderosos intereses rusos. Esa referencia hace saltar las alarmas del entrevistador:

"Esa persona a la que te refieres, la que ponían ahí 'acabarás como el de Lloret', lo que concluyeron los Mossos d'Esquadra es que él había asesinado a su mujer y a su hija y luego se había ahorcado, no que hubiese sido víctima de agentes rusos", le responde Gonzo, confuso. "Era una matanza. Era un funcionario de Novatek. Novatek es una sucursal de Gazprom, es la empresa estatal enorme de gas. Y todo el mundo sabe que era un asesinato. Han matado a su familia y luego lo encontraron ahorcado en su propia casa. No es violencia familiar", asegura. "En el mismo momento, en Moscú ocurrió la misma matanza. Y por otras partes. Muchos funcionarios de Gazprom se habían matado", añade.

"¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?", pregunta el periodista. La respuesta de Postrigan no deja lugar a dudas sobre cómo ve el país que dejó atrás:

"Ustedes no entienden, ya que son personas adecuadas, qué país es Rusia. Rusia es un país infernal. Sus autoridades son... No hay límites. No hay límites, es una dictadura. Rusia mata sin pensar a sus opositores, a sus enemigos. A la gente normal, a la gente que se escapa y que abre la boca, sobre todo".

Postrigan añade otra acusación que le acompaña en la paranoia del exilio: "España y toda Europa están llenas de estos agentes", y rememora el asesinato del piloto desertor Kuzminov como ejemplo de que, a su juicio, nadie está completamente a salvo. "Yo pensé que era el siguiente. Y que no... que no sería el último", confiesa.