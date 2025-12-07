Ferran Barber saca a la luz en Salvados el asesinato de Kuzminov en España, el piloto que huyó del frente ruso: "Lo frieron a balazos"

Gonzo entrevista en Salvados al periodista Ferran Barber, especializado en noticias procedentes de Rusia. Él saca a la luz un estremecedor caso de un piloto ruso que huyó del frente y acabó acribillado a balazos en España.

El protagonista de Salvados de hoy es "una sombra". Un expolicía ruso que ha pasado más de tres años en cárceles españolas y que, a día de hoy, vive escondido. Se llama Viacheslav Bykov y huye de la justicia española, que mantiene sobre él una orden de busca, captura y entrega a Rusia, a pesar de que su caso ha quedado demostrado como falso en un juzgado español.

Bykov fue clave para desarticular una red de extorsionadores que operaba contra compatriotas rusos en España. Con ayuda de los servicios secretos y la Fiscalía rusa, esta red montaba causas falsas y, si las víctimas no pagaban, solicitaba su extradición a Moscú. "La historia de hoy es la de un laberinto del que parece imposible escapar. Y también una buena muestra de lo que Rusia es capaz de hacer, incluso dentro de nuestras fronteras", resume Gonzo al inicio de este reportaje.

Para entender el alcance de esta influencia, Gonzo entrevista a Ferran Barber, periodista especializado en noticias procedentes de Rusia quien asegura sin dudar que "una de las especialidades de Rusia -un país donde es absolutamente imposible discernir entre las actividades criminales y las actividades del aparato del Estado- consiste en la fabricación de casos". Barber subraya que España es un escenario privilegiado para estas operaciones.

"Te han incluido en dos listas negras"

"Hacer este tipo de trabajo, sabiendo cómo es Rusia, ¿tiene consecuencias para ti?", le pregunta Gonzo. "Sí. Un buen día recibí una batería de llamadas de amigos rusos diciéndome: 'Te han incluido en dos listas negras'. Una era de tribunales, una de estas listas de terroristas", desvela. Aunque al principio no fue consciente de la gravedad, la "cara de susto" de sus amigos rusos en España le hizo "pensar que era algo a lo que debía prestar atención". "Viniendo de Rusia, como poco, hay que considerarlo", añade.

El asesinato de Kuzminov

El periodista asegura que la actuación rusa no se limita a amenazas, sino que combina propaganda, espionaje, cibercrimen... y también, asesinato, como el de Kuzminov. "Kuzminov era un piloto de helicóptero ruso que escapó del frente ruso, se escapó con el helicóptero, con parte de la tripulación, a los que ajustició, porque se negaron, le montaron un medio motín, llegó a Ucrania... Claro, aquello fue un golpe de efecto bestial", cuenta.

"Le encontraremos y castigaremos": así proclamaron las fuerzas rusas en televisión que matarían a Kuzmínov

Para Barber, Kuminov cometió una serie de errores que permitió que lo localizaran aquí en España, "entre otros, tratar de contactar con su familia y su novia en Rusia". "Lo geolocalizan y lo frieron a balazos", lamenta. Aunque llegó a España con una nueva identidad, se trasladó a "una zona llena de rusos". "No solo llena de rusos, sino en un entorno donde hay muchos criminales rusos y donde hay mucha gente que colabora con el Kremlin, sin ningún tipo de protección", añade el periodista.

No se produjeron detenciones y la operación, según Barber, fue "absolutamente bien preparada". La inteligencia española concluyó que los asesinos fueron reclutados en un entorno criminal, una práctica habitual en Rusia: "O sea, no mandaron a agentes propios que se colaran en España; contrataron a sicarios rusos", resume Gonzo.

Las causas falsas

Además de asesinatos, la influencia rusa se extiende a la extorsión judicial: "Una de las especialidades de Rusia consiste en fabricarte un caso penal, por supuesto, con la colaboración de funcionarios de justicia. Después yo te ofrezco la posibilidad de que me pagues para retirar ese caso o, en otras ocasiones, se utiliza, por ejemplo, para apoderarte de una empresa".

Entre los casos más recientes en España está el de Anatoli Fursov, disidente ruso en Cataluña: "Al poquito de llegar, recibió una llamada de teléfono y se presentaron dos agentes del FSB pidiéndole dos millones de euros. Por supuesto, se negó, pero pasó por un proceso personal bastante complicado".

La historia de Bykov y los relatos de Barber y Valery Postrigan revelan que, incluso en territorio español, la sombra del Kremlin puede ser concreta y peligrosa.

