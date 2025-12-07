El abogado de Bykov cree que su cliente hace "lo correcto" al huir también de la justicia española: "Yo mismo me escondería en su situación"

El abogado de Bykov denuncia que el Ministerio de Exteriores corroboró su extradición a Rusia a pesar de que se había demostrado que la acusación contra él era falsa: "Quieren que vaya a Rusia a hablar con los amigos de los que le han extorsionado y que, gracias a su colaboración, han sido condenados en España".

Javier Ruiz Blay es el abogado de Viacheslav Bykov, el expolicía ruso que huyó a España tras desenmascarar a un narcotraficante vinculado con agentes de los servicios secretos rusos y convertirse en víctima de una red de extorsión. En Salvados explica la complejidad del caso de Bykov y la injusticia a la que se enfrenta.

Aunque se demostró en un juzgado de Málaga que las acusaciones contra él eran completamente falsas, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Exteriores mantienen activa la orden de extradición a Rusia, algo que Ruiz Blay admite no entender y que comparte con Gonzo en la entrevista.

"En junio de 2025 se celebra un juicio y el primer día del juicio se cierra con un acuerdo con Fiscalía, en el cual reconocen todos los hechos, reconocen que han llevado a cabo esta extorsión. Y nosotros, inmediatamente, nos ponemos en contacto con la Audiencia Nacional, que tiene activada esa busca y captura, para suspender todo, pararlo y, al menos, que se detenga hasta decidir qué hacer", explica el abogado.

A pesar de todo, la orden de extradición sigue vigente

La sorpresa llegó cuando la Audiencia Nacional preguntó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional sobre su postura y esta se mostró con "un criterio favorable a la extradición". La decisión dejó perplejos a todos los involucrados, incluido Ruiz Blay.

Gonzo se muestra desconcertado: "¿Y esto lo hace el Ministerio de Exteriores a pesar de que se había demostrado que la acusación contra Bykov era completamente falsa?". "Sí", confirma el abogado, quien subraya que esto evidencia "una gran descoordinación entre los juzgados de Marbella, Málaga, Madrid, y las Fiscalías". Según él, "no se entendía cómo en un sitio un tribunal decía que esta persona estaba siendo extorsionada gracias a esta extradición y, en otro juzgado de España, ignoraban toda esta parte y ya en la Subdirección mantenían un criterio favorable también, aparentemente ignorando todo esto".

Bykov sigue en busca y captura porque, según interpreta Ruiz Blay, "las decisiones que se tomaron con anterioridad son firmes, no se pueden cambiar, ya se recurrieron, ya se dijo lo que se tenía que decir". El argumento de la Audiencia Nacional para insistir en la entrega es que él debe defenderse en su país. Como señala el abogado, el mensaje que recibe Bykov es claro: "Váyase usted a Rusia y a aquellos que inventaron un caso contra usted, dígales que en España los hemos pillado y que el caso se ha caído".

Un caso sin precedentes

Para Ruiz Blay, este caso no tiene precedentes. "Jamás", enfatiza. "Además, este caso, con la peculiaridad de haber conseguido una condena en España, tener, a la vez, una extradición y que todo esto tenga por objeto una extorsión, jamás lo hemos visto. De hecho, nosotros, en el despacho, hablando con compañeros de otros países de la UE, decían que se podía tratar no solo de un caso único en España, sino también podría ser un caso único en el mundo".

El abogado defiende que Bykov actúa correctamente al mantenerse escondido. "Es que yo mismo me escondería de las autoridades españolas en una situación como esta. Él no puede permitirse el lujo de ser detenido, enviado a prisión y ser entregado a las fauces del león".

Ruiz Blay advierte sobre los riesgos que enfrenta Bykov si fuera devuelto a su país de origen. "Si es entregado a Rusia, su vida podría tener un recorrido muy corto o llegar a vivir una vida que nadie querría vivir", concluye, dejando claro que la amenaza es más que hipotética y que el expolicía ruso se encuentra atrapado en un laberinto legal que supera cualquier lógica judicial conocida.

